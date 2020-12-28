Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 декабря 2020 года

Коронавирус продолжает оставаться самой заметной угрозой во всем мире. Специалисты уверены, что сломить ситуацию может вакцинация.
В Москве вакцина от коронавируса применяется в первую очередь среди тех, кто входит в группы риска. С течением времени этот перечень расширяется.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 786 204
- Умерли – 10 913
- Выздоровели – 604 604
Коронавирус в России
- Заболели – 3 050 248
- Умерли – 54 782
- Выздоровели – 2 450 829
Коронавирус в мире
- Заболели – 80 797 295
- Умерли – 1 766 885
- Выздоровели – 56 921 149
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