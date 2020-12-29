Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России снизился

Лидером по числу заражений является Москва. За день в столице выявили 5 641 больного. На втором месте Санкт-Петербург, где диагноз поставили 3 757 жителям. Тройку замыкает Московская область с 1 547 инфицированными.
В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что в первую десятку также попали Нижегородская, Свердловская, Псковская, Ростовская, Воронежская, Архангельская области и Республика Карелия.
Общее число заразившихся коронавирусом россиян сегодня составляет 3,1 миллиона. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 24 тысячи до 2,4 миллиона, жертв – на 562 до 55,8 тысячи.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в стране может улучшиться к весне следующего года. К тому времени уже много людей переболеют и будут иметь естественный иммунитет.
Важную роль также сыграет вакцинация населения после новогодних праздников. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат уже доставили во все регионы. По прогнозам, от COVID-19 привьется около 60% населения.
Ранее "Дни.ру" написали о продлении запрета на полеты в Великобританию. Власти России пошли на такие меры для защиты граждан от нового штамма коронавируса. Ограничение будет действовать до 12 января 2021 года.
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