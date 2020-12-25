Число заразившихся COVID-19 в России достигло почти 3 миллионов

Коронавирус продолжает быстро распространяться по России. Новые случаи выявили в 85 регионах страны.

За прошедшие сутки диагноз поставили 29 018 гражданам. У 15,7% из них нет клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 27 397 человек, скончались 563 россиянина.

Больше всего новых случаев – 7 315 – обнаружили в Москве. Далее идет Санкт-Петербург, где выявили 3 751 инфицированного. За ним – Московская область с 1 576 заразившимися коронавирусом.

В первую пятерку по количеству больных среди регионов также попали Псковская и Нижегородская области. Меньше всего новых случаев – в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в России сегодня составляет 2,99 миллиона. С начала пандемии вылечились 2,39 граждан, умерли 53,6 тысячи человек, уточнили в оперативном штабе по мониторингу ситуации.

Ранее зарубежные ученые предупредили об опасности обнаруженной в Великобритании мутации коронавируса. По словам специалистов, новый штамм COVID-19 на 56% заразнее, чем ранее известные виды.

Исследователи предрекли рост числа выявляемых случаев в следующем году. Из этого следует, что количество госпитализаций и летальных исходов по всему миру также увеличится.