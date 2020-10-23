Новый рекорд коронавируса в России: более 17 тысяч случаев заражения за сутки

Диагноз поставили жителям 85 регионов страны. Вылечились и выписались из больниц 11 263 россиянина, скончались 283 пациента, рассказали в оперативном штабе по мониторингу ситуации.
Большинство случаев заражения зафиксировали в Москве – 5 478. За ней следует Санкт-Петербург с 710 инфицированными. Тройку замыкает Московская область, где болезнь обнаружили у 472 человек.
Таким образом, общее число больных COVID-19 в России сегодня составляет 1,48 миллиона. Победили болезнь 1,11 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 25 тысяч человек.
Несмотря на усложнение эпидемиологической обстановки, власти страны пока не планируют вводить всеобщий режим самоизоляции. Повторный карантин может сильно ударить по российской экономике.
Напряженная ситуация наблюдается в Москве. Власти города просят пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также не стоит выходить на улицам учащимся 5-11 классов.
Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим. В случае отказа выполнить требование столичного правительства они должны будут выплатить штраф до 300 тысяч рублей.
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