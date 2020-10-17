Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 октября 2020 года

Пока в Роспотребнадзоре дают суровые и мрачные прогнозы о будущей эпидемии коронавируса в России, статистика новых случаев заражения COVID-19 говорит о том, что под опасениями специалистов есть почва. При этом, отмечают эксперты, люди по-прежнему не всегда серьезно воспринимают новые санитарные ограничения.
В частности, регулярные рейды, во время которых у пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов проверяют наличие медицинских масок показывает, что даже этой, столь необходимой в 2020 году, деталью гардероба в разжились далеко не все. Надежды на конец пандемии многие возлагают на массовое применение вакцины от коронавируса.
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