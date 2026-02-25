Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Последние дни февраля в столице превратятся в настоящий марафон развлечений, который подготовили местные предприниматели для всех желающих.



Проект "Зима в Москве" выходит на финишную прямую. Как сообщает портал Mos.ru, столичный бизнес подготовил финальный аккорд программы: от бесплатных угощений и шоу до уникальных мастер-классов и спортивных тренировок. Главное, что большинство мероприятий не требуют серьезных затрат, а лишь желания провести время с пользой.

Тайны Востока в центре столицы

На Болотной площади, в арт-павильоне "Фабрика подарков", развернется настоящая мастерская восточного искусства. С 25 по 28 февраля здесь будут раскрывать секреты китайских мастеров. Гости смогут попробовать себя в традиционной росписи: 25 и 27 февраля с 20:00 до 21:00 здесь научат украшать тарелки с помощью национальных сюжетов.

Любителей декора ждут занятия по созданию бумажных фонариков. Считается, что красный цвет притягивает удачу, а белый помогает очистить пространство.

Расписание мастер-классов:

25 и 26 февраля (19:00–20:00);

28 февраля (13:00–14:00).

Кроме того, здесь можно будет освоить каллиграфию, расписать веер и даже собрать летающего дракона. Для тех, кто следит за внешностью, 28 февраля с 13:00 визажисты Climtcosmetics проведут урок по естественному макияжу. Все занятия бесплатные, но группы ограничены до 10 человек, поэтому стоит приходить заранее.

Лед, мультфильмы и история транспорта

В этот же день, 28 февраля, каток на Болотной площади превратится в сказку. Проект "Союзмультпарк" организует интерактивное шоу для детей. Малыши смогут покататься на коньках вместе с любимыми героями мультфильмов, поучаствовать в викторинах и танцевальных баттлах.

Если активный отдых на льду не для вас, можно отправиться на бесплатную экскурсию в культурно-выставочный центр "Перовский архив". 27 февраля в 19:30 там расскажут об истории подмосковной конки — прародительницы современного трамвая. Посетители узнают, как этот необычный транспорт менял жизнь города столетие назад.

Бесплатная сладкая вата и шоу-программа

Для тех, кто ищет праздничной атмосферы в торговых центрах, тоже есть отличные новости. С 28 февраля по 1 марта в ТЦ "Мозаика" пройдет акция "Счастливые выходные". С 13:00 до 18:00 здесь будет раздаваться бесплатная сладкая вата, а профессиональные гримеры сделают детям яркий аквагрим. Вечер завершится выступлениями аниматоров под музыку диджея.

Любителям спорта стоит заглянуть в ТРЦ "Нора" 27 февраля. С 19:00 до 20:00 там пройдет открытая тренировка по настольному теннису, которая подойдет и профи, и абсолютным новичкам.

Творчество для самых маленьких

Детские образовательные центры также не остались в стороне. 28 февраля на Смольной улице детей научат шить мягкие игрушки, а в центре на улице Москворечье ребята от 6 до 14 лет смогут изготовить интерьерные украшения из дерева. На эти мероприятия потребуется предварительная регистрация.

Проект "Зима в Москве" не только развлекает, но и несет важную миссию. В этом сезоне особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей, создавая атмосферу единства и тепла во всем городе.