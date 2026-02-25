Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Среда 25 февраля

11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"
89

Последние дни февраля в столице превратятся в настоящий марафон развлечений, который подготовили местные предприниматели для всех желающих.

Проект "Зима в Москве" выходит на финишную прямую. Как сообщает портал Mos.ru, столичный бизнес подготовил финальный аккорд программы: от бесплатных угощений и шоу до уникальных мастер-классов и спортивных тренировок. Главное, что большинство мероприятий не требуют серьезных затрат, а лишь желания провести время с пользой.

Тайны Востока в центре столицы

На Болотной площади, в арт-павильоне "Фабрика подарков", развернется настоящая мастерская восточного искусства. С 25 по 28 февраля здесь будут раскрывать секреты китайских мастеров. Гости смогут попробовать себя в традиционной росписи: 25 и 27 февраля с 20:00 до 21:00 здесь научат украшать тарелки с помощью национальных сюжетов.

Любителей декора ждут занятия по созданию бумажных фонариков. Считается, что красный цвет притягивает удачу, а белый помогает очистить пространство.

Расписание мастер-классов:

  • 25 и 26 февраля (19:00–20:00);
  • 28 февраля (13:00–14:00).

Кроме того, здесь можно будет освоить каллиграфию, расписать веер и даже собрать летающего дракона. Для тех, кто следит за внешностью, 28 февраля с 13:00 визажисты Climtcosmetics проведут урок по естественному макияжу. Все занятия бесплатные, но группы ограничены до 10 человек, поэтому стоит приходить заранее.

Лед, мультфильмы и история транспорта

В этот же день, 28 февраля, каток на Болотной площади превратится в сказку. Проект "Союзмультпарк" организует интерактивное шоу для детей. Малыши смогут покататься на коньках вместе с любимыми героями мультфильмов, поучаствовать в викторинах и танцевальных баттлах.

Если активный отдых на льду не для вас, можно отправиться на бесплатную экскурсию в культурно-выставочный центр "Перовский архив". 27 февраля в 19:30 там расскажут об истории подмосковной конки — прародительницы современного трамвая. Посетители узнают, как этот необычный транспорт менял жизнь города столетие назад.

Бесплатная сладкая вата и шоу-программа

Для тех, кто ищет праздничной атмосферы в торговых центрах, тоже есть отличные новости. С 28 февраля по 1 марта в ТЦ "Мозаика" пройдет акция "Счастливые выходные". С 13:00 до 18:00 здесь будет раздаваться бесплатная сладкая вата, а профессиональные гримеры сделают детям яркий аквагрим. Вечер завершится выступлениями аниматоров под музыку диджея.

Любителям спорта стоит заглянуть в ТРЦ "Нора" 27 февраля. С 19:00 до 20:00 там пройдет открытая тренировка по настольному теннису, которая подойдет и профи, и абсолютным новичкам.

Творчество для самых маленьких

Детские образовательные центры также не остались в стороне. 28 февраля на Смольной улице детей научат шить мягкие игрушки, а в центре на улице Москворечье ребята от 6 до 14 лет смогут изготовить интерьерные украшения из дерева. На эти мероприятия потребуется предварительная регистрация.

Проект "Зима в Москве" не только развлекает, но и несет важную миссию. В этом сезоне особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей, создавая атмосферу единства и тепла во всем городе.

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2026, 11:32
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго
Британские ученые разработали первое в своем роде средство для лечения редкого заболевания, из-за которого кожа покрывается обесцвеченными пятнами. В Англии разработано первое в своем роде средство для лечения редкого нарушения пигментации кожи — витилиго.

Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"

Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"
В окружении Примадонны заговорили о ее скором визите в Москву, однако продюсеры уверены, что просто так вернуться ей не удастся. С тех пор как Алла Пугачева покинула Россию, слухи о ее возможном возвращении не утихают.

День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег

День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег
Наши предки считали эту дату одной из самых мистических в году, когда неосторожность может привести к нищете, а правильные действия – привлечь богатство. В народном календаре 25 февраля — это день Алексея Рыбного.

Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня

Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня
Опытные специалисты разработали уникальный алгоритм, который заставляет мозг подать сигнал к немедленному отдыху всего за пару минут. Когда за спиной сложная смена, конфликты с руководством или бесконечный поток новостей, мозг отказывается "выключаться".

Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие

Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие
Масштабное исследование с участием почти 28 миллионов человек показало, что одна из главных угроз для нашего мозга буквально витает в воздухе. Болезнь Альцгеймера, самая распространенная форма деменции, от которой страдают десятки миллионов людей по всему миру, долгое время оставалась загадкой для науки.

Выбор читателей

24/02ВтрСекрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 24/02Втр"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 23/02ПндСекрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 23/02ПндСпрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 24/02ВтрНе убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 24/02Втр"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами