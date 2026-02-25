Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

В столице утвердили грандиозный план развития транспорта, который включает в себя технологии будущего и радикальное обновление привычных маршрутов.



Власти Москвы подвели итоги работы транспортной системы и наметили ключевые шаги на ближайшее время. Как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, столица достигла знаковых показателей в распределении пассажиропотока.

Главным достижением прошлого года стало то, что "москвичи все чаще пересаживаются с личного транспорта на городской". Сейчас доля поездок на автобусах, метро и трамваях выросла до 70 процентов. Это происходит на фоне любопытной статистики: несмотря на то что количество зарегистрированных машин в регионе увеличилось на 60 процентов с 2010 года, на дорогах их стало меньше. Если раньше в сутки выезжало около 3 миллионов авто, то сейчас этот показатель снизился до 2,79 миллиона.

Новые станции и поезда-невидимки

Развитие метрополитена остается приоритетом для города. В текущем году планируется запуск первого участка Рублево-Архангельской линии. В его состав войдут пять станций: уже знакомые пассажирам "Деловой центр" и "Шелепиха", а также абсолютно новые — "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Парк вагонов тоже ждет масштабное пополнение. Город планирует закупить 312 составов новейшей модели "Москва-2026". Параллельно с этим на Большой кольцевой линии продолжатся испытания первого отечественного беспилотного поезда на базе модели "Москва-2024". Пока он ездит без пассажиров, но уже к концу года его встроят в общий график с минимальными интервалами движения. Полноценный запуск беспилотника с людьми на борту намечен на 2027 год.

Трамваи без водителей и речные прогулки

Наземный транспорт столицы также ждет цифровая трансформация. На улицы города выйдут 11 новых беспилотных трамваев, после чего их общее число увеличится до 15 единиц. К 2026 году власти намерены полностью обновить трамвайный парк, закупив 50 современных вагонов "Львенок-Москва".

Для тех, кто часто ездит из отдаленных районов, откроют новый трамвайный маршрут Т2. Он свяжет станцию Новогиреево (МЦД-4) с метро "Чертановская". Не забыли и про любителей водных прогулок: на Москве-реке появится четвертый регулярный маршрут "Лужники — Киевский", который будут обслуживать восемь модернизированных электросудов.

Цифровой город и эксперимент в Тушино

Москва внедряет технологии, которые еще недавно казались фантастикой. Оплата проезда "по лицу" станет доступна на всех станциях МЦД и начнет появляться в наземном транспорте. Кроме того, доля умных светофоров на дорогах достигнет 80 процентов.

Однако самым амбициозным проектом станет внедрение нейросетей в городскую среду. Как отмечается в сообщении мэра, в Северном и Южном Тушине, где проживает более 290 тысяч человек, "впервые в мире начнут эксперимент по управлению движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта". Система будет в реальном времени анализировать ситуацию на дорогах и оптимизировать трафик для удобства жителей.

Дополнительно в планах значится:

Закупка более 400 новых электробусов.

Реконструкция вокзалов "Москва-Сити", "Царицыно" и "Беговая".

Открытие 50 новых автобусных маршрутов между Москвой и областью.

Обновление поездов на Ярославском направлении железной дороги.

Все эти меры, по словам Сергея Собянина, направлены на создание максимально комфортной среды, где общественный транспорт становится быстрее и удобнее личного автомобиля.