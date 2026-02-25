Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год
103

В столице утвердили грандиозный план развития транспорта, который включает в себя технологии будущего и радикальное обновление привычных маршрутов.

Власти Москвы подвели итоги работы транспортной системы и наметили ключевые шаги на ближайшее время. Как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, столица достигла знаковых показателей в распределении пассажиропотока.

Главным достижением прошлого года стало то, что "москвичи все чаще пересаживаются с личного транспорта на городской". Сейчас доля поездок на автобусах, метро и трамваях выросла до 70 процентов. Это происходит на фоне любопытной статистики: несмотря на то что количество зарегистрированных машин в регионе увеличилось на 60 процентов с 2010 года, на дорогах их стало меньше. Если раньше в сутки выезжало около 3 миллионов авто, то сейчас этот показатель снизился до 2,79 миллиона.

Новые станции и поезда-невидимки

Развитие метрополитена остается приоритетом для города. В текущем году планируется запуск первого участка Рублево-Архангельской линии. В его состав войдут пять станций: уже знакомые пассажирам "Деловой центр" и "Шелепиха", а также абсолютно новые — "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Парк вагонов тоже ждет масштабное пополнение. Город планирует закупить 312 составов новейшей модели "Москва-2026". Параллельно с этим на Большой кольцевой линии продолжатся испытания первого отечественного беспилотного поезда на базе модели "Москва-2024". Пока он ездит без пассажиров, но уже к концу года его встроят в общий график с минимальными интервалами движения. Полноценный запуск беспилотника с людьми на борту намечен на 2027 год.

Трамваи без водителей и речные прогулки

Наземный транспорт столицы также ждет цифровая трансформация. На улицы города выйдут 11 новых беспилотных трамваев, после чего их общее число увеличится до 15 единиц. К 2026 году власти намерены полностью обновить трамвайный парк, закупив 50 современных вагонов "Львенок-Москва".

Для тех, кто часто ездит из отдаленных районов, откроют новый трамвайный маршрут Т2. Он свяжет станцию Новогиреево (МЦД-4) с метро "Чертановская". Не забыли и про любителей водных прогулок: на Москве-реке появится четвертый регулярный маршрут "Лужники — Киевский", который будут обслуживать восемь модернизированных электросудов.

Цифровой город и эксперимент в Тушино

Москва внедряет технологии, которые еще недавно казались фантастикой. Оплата проезда "по лицу" станет доступна на всех станциях МЦД и начнет появляться в наземном транспорте. Кроме того, доля умных светофоров на дорогах достигнет 80 процентов.

Однако самым амбициозным проектом станет внедрение нейросетей в городскую среду. Как отмечается в сообщении мэра, в Северном и Южном Тушине, где проживает более 290 тысяч человек, "впервые в мире начнут эксперимент по управлению движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта". Система будет в реальном времени анализировать ситуацию на дорогах и оптимизировать трафик для удобства жителей.

Дополнительно в планах значится:

  • Закупка более 400 новых электробусов.
  • Реконструкция вокзалов "Москва-Сити", "Царицыно" и "Беговая".
  • Открытие 50 новых автобусных маршрутов между Москвой и областью.
  • Обновление поездов на Ярославском направлении железной дороги.

Все эти меры, по словам Сергея Собянина, направлены на создание максимально комфортной среды, где общественный транспорт становится быстрее и удобнее личного автомобиля.

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2026, 11:15
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов

Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов
Московская область передала добровольческой бригаде "БАРС-Брянск" 40 автомобилей, которые будут использоваться для выполнения боевых задач, включая защиту приграничных территорий от беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. "Андрею Юрьевичу Воробьёву и всем жителям Московской области огромное спасибо! Эти 40 автомашин, которые пополнят боевые силы "БАРС-Брянск", будут выполнять боевые задачи для защиты нашей Брянской области.

Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы

Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства. "Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале, – это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела", - сказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. "Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада
Столица столкнулась с природным вызовом, масштаб которого заставил городские службы перейти в режим максимальной готовности. Погодная ситуация в московском регионе вышла на пик своей интенсивности.

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". "Наша задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей Воробьев.

