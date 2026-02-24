Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов

Московская область передала добровольческой бригаде "БАРС-Брянск" 40 автомобилей, которые будут использоваться для выполнения боевых задач, включая защиту приграничных территорий от беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.



"Андрею Юрьевичу Воробьёву и всем жителям Московской области огромное спасибо! Эти 40 автомашин, которые пополнят боевые силы "БАРС-Брянск", будут выполнять боевые задачи для защиты нашей Брянской области. От тех же беспилотников, которых только за минувшую ночь прилетело 139 штук", – заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз на церемонии вручения ключей в День защитника Отечества.

По данным властей Подмосковья, бригада "БАРС-Брянск" сформирована в 2024 году по поручению президента РФ для защиты приграничных регионов. Ее бойцы работают на линии боевого соприкосновения и в составе мобильных огневых групп, прикрывая объекты критической инфраструктуры Брянской, Калужской, Московской областей и российской столицы.

Командир добровольческой бригады подполковник Сергей Антошин подчеркнул значимость полученной техники.

"Эти автомобили, без сомнения, окажут большое влияние на нашу мобильность и в целом на боевую готовность", – отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 23 февраля посетил 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду в Нахабино.