Вторник 24 февраля

Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов

Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов
393

Московская область передала добровольческой бригаде "БАРС-Брянск" 40 автомобилей, которые будут использоваться для выполнения боевых задач, включая защиту приграничных территорий от беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

"Андрею Юрьевичу Воробьёву и всем жителям Московской области огромное спасибо! Эти 40 автомашин, которые пополнят боевые силы "БАРС-Брянск", будут выполнять боевые задачи для защиты нашей Брянской области. От тех же беспилотников, которых только за минувшую ночь прилетело 139 штук", – заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз на церемонии вручения ключей в День защитника Отечества.

По данным властей Подмосковья, бригада "БАРС-Брянск" сформирована в 2024 году по поручению президента РФ для защиты приграничных регионов. Ее бойцы работают на линии боевого соприкосновения и в составе мобильных огневых групп, прикрывая объекты критической инфраструктуры Брянской, Калужской, Московской областей и российской столицы.

Командир добровольческой бригады подполковник Сергей Антошин подчеркнул значимость полученной техники.

"Эти автомобили, без сомнения, окажут большое влияние на нашу мобильность и в целом на боевую готовность", – отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 23 февраля посетил 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду в Нахабино.

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2026, 15:25
Фото: пресс-служба администрации Брянской области
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы

Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства. "Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале, – это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела", - сказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. "Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада
Столица столкнулась с природным вызовом, масштаб которого заставил городские службы перейти в режим максимальной готовности. Погодная ситуация в московском регионе вышла на пик своей интенсивности.

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". "Наша задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей Воробьев.

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей
Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии. В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом.

