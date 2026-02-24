Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие

Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие
277

Масштабное исследование с участием почти 28 миллионов человек показало, что одна из главных угроз для нашего мозга буквально витает в воздухе.

Болезнь Альцгеймера, самая распространенная форма деменции, от которой страдают десятки миллионов людей по всему миру, долгое время оставалась загадкой для науки. Врачи называли множество факторов риска, от генетики до образа жизни. Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Эмори (США), выявило прямого и очень опасного виновника, о котором многие даже не задумывались. Оказалось, что грязный воздух напрямую повышает риск развития слабоумия.

Что показало грандиозное исследование

Чтобы прийти к такому выводу, ученые проделали колоссальную работу. Они проанализировали медицинские данные более 27,8 миллиона американцев старше 65 лет за огромный период — с 2000 по 2018 год. Как сообщает издание RidLife, исследователи сопоставляли уровень загрязнения воздуха в местах проживания участников с количеством поставленных диагнозов "болезнь Альцгеймера".

Раньше считалось, что грязный воздух провоцирует гипертонию или инсульт, а уже эти состояния, в свою очередь, ведут к деменции. Но новое исследование доказало: все гораздо хуже. Мелкие частицы загрязнителей действуют на мозг напрямую, а не через посредников.

Кто находится в главной группе риска

Особое внимание ученые уделили людям, у которых уже были проблемы со здоровьем. Выяснилась тревожная деталь: связь между грязным воздухом и болезнью Альцгеймера оказалась наиболее выраженной у тех, кто ранее перенес инсульт.

"Наши данные показывают, что лица, перенесшие инсульт, могут быть особенно восприимчивы к воздействию загрязненного воздуха", — заявили авторы исследования.

Это открытие подчеркивает опасное пересечение двух факторов: экологического и сосудистого. Мозг, уже ослабленный инсультом, становится легкой мишенью для токсичных частиц из атмосферы. При этом такие распространенные состояния, как гипертония или депрессия, не показали такого же сильного усиливающего эффекта. Теперь очевидно, что борьба за чистый воздух — это не только вопрос экологии, но и прямое вложение в здоровье нашего мозга и ясный ум в старости.

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2026, 18:35
Фото: freepik.com
RidLife

