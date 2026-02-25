Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Среда 25 февраля

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго
164

Британские ученые разработали первое в своем роде средство для лечения редкого заболевания, из-за которого кожа покрывается обесцвеченными пятнами.

В Англии разработано первое в своем роде средство для лечения редкого нарушения пигментации кожи — витилиго. Новый крем, получивший название Opzelura, показал значительные успехи в восстановлении естественного цвета кожи в ходе клинических испытаний, предлагая новое решение для миллионов людей по всему миру.

Что такое витилиго?

Витилиго — это хроническое заболевание, которым страдает около 1% населения планеты. Оно проявляется в виде потери кожей естественной пигментации из-за гибели меланоцитов — клеток, ответственных за выработку меланина.

Тяжесть заболевания варьируется от человека к человеку:

  • У одних это лишь несколько небольших пятен.
  • У других — обширные участки, которые могут быть воспаленными, красными или полностью обесцвеченными.

Хотя витилиго физически не угрожает жизни, оно наносит серьезный удар по психоэмоциональному состоянию. Многие пациенты сталкиваются с глубокой депрессией и повышенной тревожностью из-за косметических дефектов. Именно социальная и психологическая значимость проблемы подтолкнула врачей к созданию специфического лечения.

Как работает Opzelura?

В основе крема Opzelura лежит действующее вещество руксолитиниб. Механизм его действия направлен на корень проблемы — иммунную систему. Считается, что витилиго вызвано "ошибочной" атакой собственного иммунитета на меланоциты. Руксолитиниб действует как ингибитор, блокируя два специфических фермента, которые провоцируют иммунные клетки на разрушение пигментных клеток. Останавливая эту атаку, препарат позволяет коже восстанавливаться.

Эффективность и результаты испытаний

Согласно данным двух исследований, опубликованных в 2022 году, крем продемонстрировал впечатляющие результаты:

  • Препарат значительно усилил пигментацию белых пятен.
  • Заметность пораженных участков снизилась по сравнению с группой, принимавшей плацебо.
  • У трети испытуемых достигнутый результат сохранялся в течение как минимум одного года.

Вопрос безопасности

Одним из ключевых преимуществ формы крема является его профиль безопасности.

Тип леченияОсобенности и побочные эффекты
Руксолитиниб (перорально)Используется при раке и артрите. Может вызывать серьезные побочные эффекты, включая проблемы с сердцем.
Стероидные кремыТрадиционное лечение. При длительном использовании часто вызывают истончение (атрофию) кожи.
Крем OpzeluraНе показал побочных эффектов, характерных для таблеток. Считается безопаснее стероидов для кожи.
УФ-терапияЭффективна при тяжелых формах, но не получила широкого распространения.

Появление Opzelura знаменует важный шаг вперед в лечении кожных заболеваний, предлагая безопасную и эффективную альтернативу существующим методам терапии.

25 февраля 2026, 11:01
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

