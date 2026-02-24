Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир

За привычным образом короля эстрады, сорящего деньгами, скрывалась неожиданная и весьма приземленная реальность.



Все привыкли видеть Филиппа Киркорова в образе человека, для которого не существует финансовых проблем. Эксклюзивные наряды, дорогие автомобили, роскошные апартаменты — кажется, его жизнь состоит из сплошного блеска. Однако недавняя информация приоткрыла завесу над тем, что на самом деле происходит за стенами его "золотых" квартир. Оказалось, что у короля эстрады накопились серьезные долги.

Миллиардные активы и неоплаченные счета

Как сообщает телеграм-канал SHOT, артист с прошлого года не оплачивает коммунальные услуги за свою элитную недвижимость в центре Москвы. Общая стоимость этих квартир превышает 1,3 миллиарда рублей, а сумма долга уже перевалила за полмиллиона.

Основная часть задолженности, а это 456 тысяч рублей, числится за его владениями в Филипповском переулке. Там у Киркорова не просто квартира, а настоящий дворец: гигантский пентхаус площадью 537 квадратных метров, две смежные квартиры на первом этаже и даже парковочные места стоимостью в 20 миллионов рублей. Именно за это великолепие и не поступают платежи.

Долг за "запасные" апартаменты

Но это еще не все. Вторая часть долга в размере 65 тысяч рублей относится к недвижимости певца в Таганском районе. Там, в доме на Земляном Валу, у него есть еще пять квартир, которые были объединены в два больших жилых пространства.

Эта ситуация раскрывает неожиданную сторону жизни поп-короля. Пока на публике он демонстрирует безграничные финансовые возможности, в реальности за ним числятся неоплаченные счета, как за обычным гражданином. Что это — банальная забывчивость или нечто большее, — пока остается загадкой.