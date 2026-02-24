Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Вторник 24 февраля

16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45

Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45
1112

Актриса, которая, кажется, не меняется с годами, наконец-то рассказала, какой простой шаг помогает ей оставаться в прекрасной форме.

Глядя на Нонну Гришаеву, многие задаются вопросом: как ей удается сохранять такую потрясающую энергию и стройную фигуру? На недавней Атомной неделе моды, где актриса блистала на показе, она выглядела как всегда безупречно. В интервью для Клео.ру звезда решила больше не держать интригу и поделилась своим главным секретом, который оказался на удивление простым.

Решающий шаг после 45 лет

Оказывается, актрисе не пришлось прибегать к изнурительным диетам или сложным процедурам. Ключевым моментом, изменившим ее подход к питанию, стал отказ всего от одной привычки, с которой она жила много лет. Гришаева призналась, что всегда была ужасной сладкоежкой и не могла себя контролировать.

"Признаюсь, я очень люблю сладкое. Всю жизнь себе в этом не отказывала, могла перед сном съесть хоть целый торт", — откровенно рассказала она.

Именно эта привычка ушла в прошлое после 45-летнего юбилея. Актриса поняла, что для сохранения формы ей необходимо "сократить дозу" и покончить с ночными чаепитиями с тортами. Теперь ее вечерний прием пищи — это "овсянка на воде".

Главный принцип — "не расслабляться"

Этот простой, но решительный шаг стал основой ее философии. По словам Гришаевой, главный секрет — это постоянная самодисциплина и умение вовремя сказать себе "стоп".

"Надо просто следить за собой, не расслабляться. И не есть после 19 часов", — сформулировала она свое правило.

История Нонны Гришаевой — яркий пример того, как отказ всего от одной вредной привычки может кардинально повлиять на внешность и самочувствие, особенно с возрастом. Судя по цветущему виду актрисы, которая готовится отметить юбилей на сцене родного театра, этот метод действительно работает.

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2026, 14:11
Нонна Гришаева. Фото: Youtube / @muz_loft
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ортман, Лель и Гришаева зажгли на празднике лучших бизнесменов

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Ортман, Лель и Гришаева зажгли на празднике лучших бизнесменов

Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака

Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир

Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир
За привычным образом короля эстрады, сорящего деньгами, скрывалась неожиданная и весьма приземленная реальность. Все привыкли видеть Филиппа Киркорова в образе человека, для которого не существует финансовых проблем.

"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами

"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами
События на священном озере получили неожиданный поворот – оказалось, что ритуал был нужен самому артисту. На днях сеть облетели кадры, на которых на Байкале сжигают чучело, очень похожее на певца SHAMAN'а.

"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке

"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке
Знаменитый композитор, известный своей скрытностью, вдруг прервал молчание и рассказал о том, что происходит в его семье. Игорь Крутой всегда считался одним из самых закрытых представителей шоу-бизнеса.

Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде

Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде
Этот день в народном календаре считается переломным моментом зимы, когда даже незначительное нарушение старинных правил может привлечь в дом череду неудач. В народном календаре 24 февраля отмечается Власьев день, который в старину называли "коровьим праздником".

Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны

Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны
Многие даже не догадываются, что обычное движение небесного светила может напрямую определять успех в бизнесе и толщину банковского счета. Весна 2026 года начнется с периода, когда интуиция и холодный расчет должны работать в тесной связке.

Выбор читателей

22/02ВскМожно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 23/02ПндКатегорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 23/02ПндСекрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 24/02Втр"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 23/02ПндОт спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 23/02ПндСпрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны