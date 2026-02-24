Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45

Актриса, которая, кажется, не меняется с годами, наконец-то рассказала, какой простой шаг помогает ей оставаться в прекрасной форме.



Глядя на Нонну Гришаеву, многие задаются вопросом: как ей удается сохранять такую потрясающую энергию и стройную фигуру? На недавней Атомной неделе моды, где актриса блистала на показе, она выглядела как всегда безупречно. В интервью для Клео.ру звезда решила больше не держать интригу и поделилась своим главным секретом, который оказался на удивление простым.

Решающий шаг после 45 лет

Оказывается, актрисе не пришлось прибегать к изнурительным диетам или сложным процедурам. Ключевым моментом, изменившим ее подход к питанию, стал отказ всего от одной привычки, с которой она жила много лет. Гришаева призналась, что всегда была ужасной сладкоежкой и не могла себя контролировать.

"Признаюсь, я очень люблю сладкое. Всю жизнь себе в этом не отказывала, могла перед сном съесть хоть целый торт", — откровенно рассказала она.

Именно эта привычка ушла в прошлое после 45-летнего юбилея. Актриса поняла, что для сохранения формы ей необходимо "сократить дозу" и покончить с ночными чаепитиями с тортами. Теперь ее вечерний прием пищи — это "овсянка на воде".

Главный принцип — "не расслабляться"

Этот простой, но решительный шаг стал основой ее философии. По словам Гришаевой, главный секрет — это постоянная самодисциплина и умение вовремя сказать себе "стоп".

"Надо просто следить за собой, не расслабляться. И не есть после 19 часов", — сформулировала она свое правило.

История Нонны Гришаевой — яркий пример того, как отказ всего от одной вредной привычки может кардинально повлиять на внешность и самочувствие, особенно с возрастом. Судя по цветущему виду актрисы, которая готовится отметить юбилей на сцене родного театра, этот метод действительно работает.