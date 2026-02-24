"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами

События на священном озере получили неожиданный поворот – оказалось, что ритуал был нужен самому артисту.

На днях сеть облетели кадры, на которых на Байкале сжигают чучело, очень похожее на певца SHAMAN'а. В местных пабликах это событие тут же назвали "обрядом очищения от скверны" и народным гневом за скандальный клип, снятый на священном острове Ольхон. Но, как выяснилось, настоящая подоплека этого ритуала оказалась куда более сложной и мистической.

"Ему стало страшно"

Настоящую причину произошедшего раскрыл телеграм-канал "Свита короля", ссылаясь на собственные источники, близкие к бурятским шаманам. По их информации, сожжение чучела было не актом порицания, а наоборот — отчаянной попыткой защитить артиста.

"За SHAMAN’а попросили. То ли ему, то ли кому-то из близких стало страшно, что все эти разговоры о мести духов – правда. Поэтому попросили что-то сделать", — сообщил инсайдер.

Цель обряда была в том, чтобы обмануть разгневанных духов. По задумке, они должны были принять горящее чучело за самого певца, посчитать, что возмездие свершилось, и успокоиться.

Удастся ли обмануть духов?

Однако эксперты в области шаманских практик сомневаются в успехе этой затеи. По словам собеседника канала, высшие силы не так просто ввести в заблуждение.

"Если бы все было так просто, все бы жили очень хорошо. Сжег чучело – и свободен. Но все сложнее", — пояснил он, добавив, что последствия неосторожных действий на священной земле могут быть непредсказуемыми.

По его мнению, точка в этой истории еще не поставлена: "Думаю, возмездие еще будет…"