Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Вторник 24 февраля

11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами

"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами
184

События на священном озере получили неожиданный поворот – оказалось, что ритуал был нужен самому артисту.

На днях сеть облетели кадры, на которых на Байкале сжигают чучело, очень похожее на певца SHAMAN'а. В местных пабликах это событие тут же назвали "обрядом очищения от скверны" и народным гневом за скандальный клип, снятый на священном острове Ольхон. Но, как выяснилось, настоящая подоплека этого ритуала оказалась куда более сложной и мистической.

"Ему стало страшно"

Настоящую причину произошедшего раскрыл телеграм-канал "Свита короля", ссылаясь на собственные источники, близкие к бурятским шаманам. По их информации, сожжение чучела было не актом порицания, а наоборот — отчаянной попыткой защитить артиста.

"За SHAMAN’а попросили. То ли ему, то ли кому-то из близких стало страшно, что все эти разговоры о мести духов – правда. Поэтому попросили что-то сделать", — сообщил инсайдер.

Цель обряда была в том, чтобы обмануть разгневанных духов. По задумке, они должны были принять горящее чучело за самого певца, посчитать, что возмездие свершилось, и успокоиться.

Удастся ли обмануть духов?

Однако эксперты в области шаманских практик сомневаются в успехе этой затеи. По словам собеседника канала, высшие силы не так просто ввести в заблуждение.

"Если бы все было так просто, все бы жили очень хорошо. Сжег чучело – и свободен. Но все сложнее", — пояснил он, добавив, что последствия неосторожных действий на священной земле могут быть непредсказуемыми.

По его мнению, точка в этой истории еще не поставлена: "Думаю, возмездие еще будет…"

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2026, 11:54
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
Telegram / @Ego_svita✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке

"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке
Знаменитый композитор, известный своей скрытностью, вдруг прервал молчание и рассказал о том, что происходит в его семье. Игорь Крутой всегда считался одним из самых закрытых представителей шоу-бизнеса.

Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде

Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде
Этот день в народном календаре считается переломным моментом зимы, когда даже незначительное нарушение старинных правил может привлечь в дом череду неудач. В народном календаре 24 февраля отмечается Власьев день, который в старину называли "коровьим праздником".

Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны

Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны
Многие даже не догадываются, что обычное движение небесного светила может напрямую определять успех в бизнесе и толщину банковского счета. Весна 2026 года начнется с периода, когда интуиция и холодный расчет должны работать в тесной связке.

Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин

Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин
Этот праздник давно стал частью нашего культурного кода, но эксперты по отношениям уверены, что большинство женщин ежегодно попадает в одну и ту же психологическую ловушку при подготовке сюрпризов. Каждый год в конце февраля социальные сети заполняются шутками про дезодоранты и носки.

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы
Накануне 23 февраля многие поклонники даже не догадываются, что за блеском софитов и дорогими костюмами их кумиров скрываются годы суровой дисциплины и настоящих мужских испытаний. В российском шоу-бизнесе немало артистов, для которых камуфляж и утренний подъем по тревоге были не частью сценария, а повседневной реальностью.

Выбор читателей

22/02ВскМожно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 22/02ВскЭпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 23/02ПндКатегорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 23/02ПндСекрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 23/02ПндОт спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 23/02ПндСпрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны