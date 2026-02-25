Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"

В окружении Примадонны заговорили о ее скором визите в Москву, однако продюсеры уверены, что просто так вернуться ей не удастся.



С тех пор как Алла Пугачева покинула Россию, слухи о ее возможном возвращении не утихают. И вот, кажется, появилась первая конкретика. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил, что певица планирует посетить Москву уже этой весной. По его словам, эта тема активно обсуждается в кругу ее коллег.

Причиной для приезда может стать многолетняя традиция, которую артистка придумала сама — "праздник желтых тюльпанов". Ежегодно в первое воскресенье марта Пугачева символически "разрешала весну", собирая у себя дома близких друзей. Возможно, и в этот раз она не захочет изменять себе.

Условия для возвращения

В то же время Дворцов подчеркнул, что речь идет лишь о кратковременном визите, а не об окончательном возвращении на родину. По его мнению, чтобы вновь заслужить расположение публики и коллег, Примадонне придется приложить немало усилий.

Продюсер считает, что простого возвращения будет недостаточно. Он предположил, что артистке придется "вымаливать прощение" у народа, например, пожертвовав крупную сумму на благотворительность или посетив раненых в госпиталях. Но даже такие шаги, по его мнению, не гарантируют ей возвращения былой любви россиян.

"Появился глоток воздуха"

Более того, Сергей Дворцов сделал довольно резкое заявление о том, как российский шоу-бизнес отреагировал на отъезд Пугачевой. По его словам, многие даже обрадовались этому событию.

"Большая часть шоу-бизнеса на самом деле рада, что Алла Борисовна уехала, потому что появился глоток воздуха. Раньше она никому не давала проходу, большую часть уничтожала", — добавил продюсер.

Таким образом, даже если визит певицы действительно состоится, прием на родине может оказаться далеко не таким теплым, как она, возможно, ожидает.