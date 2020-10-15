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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 октября 2020 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Последние новости приносят все больше свидетельств, что людей ждет очередной виток ужесточения ограничительных мер для защиты от коронавируса. При этом в России уже создали две вакцины – ожидается третья.
прочитано 362 раза

Власти Москвы объявили об ужесточении ограничительных мер, вводимых для защиты от коронавируса. Теперь людей без масок и перчаток не будут пускать в транспорт даже в том случае, если они оплатили проезд.

Примечательно, что и раньше человека не ждало ничего хорошего, если он игнорировал требования безопасности. Отсутствие маски могло обернуться для нарушителя штрафом в пять тысяч рублей. Теперь же без защиты воспользоваться общественным транспортом будет и вовсе невозможно.

Разные попытки повлиять на людей, чтобы они тщательнее следили за безопасностью в связи с эпидемией коронавируса, принимаются и в других странах. Это дает экспертам повод говорить о повторной волне глобального карантина.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 347 946
  • Умерли – 5 796
  • Выздоровели – 268 423

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 354 163
  • Умерли – 23 497
  • Выздоровели – 1 048 097

Коронавирус в мире

  • Заболели – 38 905 892
  • Умерли – 1 103 101
  • Выздоровели – 29 137 007

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Автор: 15 октября 2020, 23:59
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