Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 октября 2020 года

Власти Москвы объявили об ужесточении ограничительных мер, вводимых для защиты от коронавируса. Теперь людей без масок и перчаток не будут пускать в транспорт даже в том случае, если они оплатили проезд.
Примечательно, что и раньше человека не ждало ничего хорошего, если он игнорировал требования безопасности. Отсутствие маски могло обернуться для нарушителя штрафом в пять тысяч рублей. Теперь же без защиты воспользоваться общественным транспортом будет и вовсе невозможно.
Разные попытки повлиять на людей, чтобы они тщательнее следили за безопасностью в связи с эпидемией коронавируса, принимаются и в других странах. Это дает экспертам повод говорить о повторной волне глобального карантина.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 347 946
- Умерли – 5 796
- Выздоровели – 268 423
Коронавирус в России
- Заболели – 1 354 163
- Умерли – 23 497
- Выздоровели – 1 048 097
Коронавирус в мире
- Заболели – 38 905 892
- Умерли – 1 103 101
- Выздоровели – 29 137 007
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
обида на мужчин и рак груди
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
Замуж не зовет спустя 7 лет отношений
отослала сына
Где находится аппендикс?
Стоит ли убирать зуб мудрости
Справедливость есть ?
почему женщины так безответственны?