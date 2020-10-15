Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 октября 2020 года

С каждым днем число инфицированных неустанно растет. Скорее всего, Россия сможет выйти на плато по коронавирусу примерно через неделю. Правда, надеяться на это не стоит, так как еще неясно, как поведет себя вирус с наступлением холодов.
Впрочем, у россиян теперь есть две вакцины от COVID-19. Первая, "Спутник", была зарегистрировала уже 11 августа. Сейчас препарат проходит клинические испытания и тестируется на добровольцах.
Правда, специалисты не рекомендуют торопиться испытывать на себе достижения науки. Все-таки прежде чем эффективность и побочные эффекты будут выявлены, должно пройти время.
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