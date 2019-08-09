Названы основные симптомы появления рака

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева онколог Сергей Абашин рассказал, на какие изменения в своем организме стоит обратить внимание в первую очередь. Таких факторов, конечно, бессчетное множество, но есть несколько основных.
Во-первых, стоит внимательно изучить свое тело на предмет появления различного рода шишек и уплотнений. Чаще всего именно они свидетельствуют о возникновении опухоли. Также важным пунктом являются кровотечения и различные выделения.
Те, у кого много родинок, должны быть особенно внимательны. Как утверждает "Царьград", любые изменения могут быть причиной появления рака в организме.
Кроме того, необходимо обратить внимание на скорость заживления ран. В том числе самых незначительных вроде мелких порезов.
И, наконец, последние симптомы, которые должны заставить молниеносно обратиться к врачу, это трудности при глотании, хрипота и кашель.
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