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Здоровье

Названы основные симптомы появления рака

Фото: www.globallookpress.com
Процент заболевших раком с каждым годом неумолимо растет. Чтобы повысить шанс на спасение, важно уметь правильно трактовать первые симптомы онкологических заболеваний на ранних стадиях.
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Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева онколог Сергей Абашин рассказал, на какие изменения в своем организме стоит обратить внимание в первую очередь. Таких факторов, конечно, бессчетное множество, но есть несколько основных.

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Во-первых, стоит внимательно изучить свое тело на предмет появления различного рода шишек и уплотнений. Чаще всего именно они свидетельствуют о возникновении опухоли. Также важным пунктом являются кровотечения и различные выделения.

Те, у кого много родинок, должны быть особенно внимательны. Как утверждает "Царьград", любые изменения могут быть причиной появления рака в организме.

Кроме того, необходимо обратить внимание на скорость заживления ран. В том числе самых незначительных вроде мелких порезов.

И, наконец, последние симптомы, которые должны заставить молниеносно обратиться к врачу, это трудности при глотании, хрипота и кашель.

Автор: 9 августа 2019, 13:09

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