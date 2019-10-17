Как защитить себя от гриппа в сезон простуд

Наступает нелегкая пора, когда люди наиболее подвержены заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в частности, гриппом. Вирус гриппа постоянно изменяется, и ученые выявляют новые его разновидности. Всего их насчитывается уже более двух тысяч, и ясно, что эта цифра будет расти.

Штаммы гриппа

Что касается сезона 2019-2020 года, то специалисты отмечают, что проявляют активность сразу четыре штамма вирусов:

"Мичиган"

"Гонконг"

"Колорадо"

"Пхукет"

Болезнь развивается в короткие сроки и чревата серьезными осложнениями. В различных регионах России уже фиксируются очаги заболеваний. Своего апогея эпидемия гриппа достигнет, как обычно, в феврале.

Грипп является тяжелым заболеванием. У человека начинается лихорадка, озноб, "ломка" в мышцах и суставах, головная боль и упадок сил. Как правило, к этому добавляется ринорея, сильный кашель, боль в горле, нарушается нормальное функционирование желудка и кишечника. Особую опасность вирус представляет для людей с ослабленным иммунитетом, а также для детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Само по себе неприятное заболевание особенно опасно из-за возможных серьезных осложнений, которые могут представлять угрозу для жизни. Среди них:

воспаление легких и бронхов

инфекционное поражение миокарда или перикарда

воспаление в мозге

невралгии

проблемы со средним ухом и придаточными пазухами носа

нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта и органов мочевыделения

обострение хронических болезней

Профилактика

В качестве профилактики заболевания следует отметить, прежде всего, вакцинацию. Именно она может обеспечить максимально возможную эффективность защиты. В обязательном порядке процедуру иммунизации рекомендуют пройти детям, пожилым людям, медработникам и больным с иммунодефицитом. Через две недели после вакцинации вырабатывается иммунитет, который сохраняется длительное время. Поэтому сейчас, в середине осени, самое время озаботиться своей иммунизацией.

Другие методы профилактики:

отказ от посещения мест массового скопления людей

ограничение контактов

прием противовирусных препаратов и иммуномодуляторов.

сбалансированное здоровое питание,

витамины

умеренная физическая нагрузка

избегание сильных стрессов

полноценный отдых и достаточный сон

закаливание

регулярные прогулки на свежем воздухе в соответствующей погоде одежде

Также не будет лишним соблюдать правила личной гигиены, в частности содержать в чистоте жилое пространство, проветривать спальню, при необходимости делать промывание носа и так далее.

Что делать, если вы уже заболели гриппом

Прежде всего необходимо обратиться к врачу. Бессистемное самолечение может привести к усугублению болезни и тяжелым осложнениям. Специалисты, как правило, помимо лекарств назначают пациентам постельный режим, переход на легкоусвояемые продукты и потребление оптимального количества жидкости.

Для борьбы с инфекцией нужна энергия, поэтому нужно выбирать продукты, на переработку которых организм не будет тратить много сил. Но при этом совсем отказываться от еды (а во время болезни аппетит зачастую пропадает) тоже неправильно. Хорошо подойдет нежирный куриный бульон, крупы, некоторые фрукты и овощи. Но не следует есть то, что у организма в данный момент вызывает стойкое отторжение. Из рациона нужно исключить жирные, острые, соленые, жаренные блюда, копчености, колбасы, сладости и фаст-фуд.

Необходимо пить достаточное количество жидкости, это убережет организм от обезвоживания и снизит симптомы интоксикации. Желательно, чтобы это была чистая вода и чай, также возможно употребление компотов, морсов, специальных травяных отваров. Допустимо дополнять домашнее лечение народными средствами: есть мед, чеснок, черную смородину, шиповник и другие продукты, стимулирующие иммунитет и уничтожающие микробов.

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