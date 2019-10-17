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Как защитить себя от гриппа в сезон простуд

Вирус гриппа: штаммы, профилактика, лечение, интересные факты. Фото: www.globallookpress.com
Наступает нелегкая пора, когда люди наиболее подвержены заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в частности, гриппом. Вирус гриппа постоянно изменяется, и ученые выявляют новые его разновидности. Всего их насчитывается уже более двух тысяч, и ясно, что эта цифра будет расти.
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Штаммы гриппа

Что касается сезона 2019-2020 года, то специалисты отмечают, что проявляют активность сразу четыре штамма вирусов:

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Болезнь развивается в короткие сроки и чревата серьезными осложнениями. В различных регионах России уже фиксируются очаги заболеваний. Своего апогея эпидемия гриппа достигнет, как обычно, в феврале.

Грипп является тяжелым заболеванием. У человека начинается лихорадка, озноб, "ломка" в мышцах и суставах, головная боль и упадок сил. Как правило, к этому добавляется ринорея, сильный кашель, боль в горле, нарушается нормальное функционирование желудка и кишечника. Особую опасность вирус представляет для людей с ослабленным иммунитетом, а также для детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Само по себе неприятное заболевание особенно опасно из-за возможных серьезных осложнений, которые могут представлять угрозу для жизни. Среди них:

  • воспаление легких и бронхов
  • инфекционное поражение миокарда или перикарда
  • воспаление в мозге
  • невралгии
  • проблемы со средним ухом и придаточными пазухами носа
  • нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта и органов мочевыделения
  • обострение хронических болезней

Вирус гриппа: штаммы, профилактика, лечение, интересные факты. Фото: www.globallookpress.com

Профилактика

В качестве профилактики заболевания следует отметить, прежде всего, вакцинацию. Именно она может обеспечить максимально возможную эффективность защиты. В обязательном порядке процедуру иммунизации рекомендуют пройти детям, пожилым людям, медработникам и больным с иммунодефицитом. Через две недели после вакцинации вырабатывается иммунитет, который сохраняется длительное время. Поэтому сейчас, в середине осени, самое время озаботиться своей иммунизацией.

Другие методы профилактики:

  • отказ от посещения мест массового скопления людей
  • ограничение контактов
  • прием противовирусных препаратов и иммуномодуляторов.
  • сбалансированное здоровое питание,
  • витамины
  • умеренная физическая нагрузка
  • избегание сильных стрессов
  • полноценный отдых и достаточный сон
  • закаливание
  • регулярные прогулки на свежем воздухе в соответствующей погоде одежде

Также не будет лишним соблюдать правила личной гигиены, в частности содержать в чистоте жилое пространство, проветривать спальню, при необходимости делать промывание носа и так далее.

Вирус гриппа: штаммы, профилактика, лечение, интересные факты. Фото: www.globallookpress.com

Что делать, если вы уже заболели гриппом

Прежде всего необходимо обратиться к врачу. Бессистемное самолечение может привести к усугублению болезни и тяжелым осложнениям. Специалисты, как правило, помимо лекарств назначают пациентам постельный режим, переход на легкоусвояемые продукты и потребление оптимального количества жидкости.

Для борьбы с инфекцией нужна энергия, поэтому нужно выбирать продукты, на переработку которых организм не будет тратить много сил. Но при этом совсем отказываться от еды (а во время болезни аппетит зачастую пропадает) тоже неправильно. Хорошо подойдет нежирный куриный бульон, крупы, некоторые фрукты и овощи. Но не следует есть то, что у организма в данный момент вызывает стойкое отторжение. Из рациона нужно исключить жирные, острые, соленые, жаренные блюда, копчености, колбасы, сладости и фаст-фуд.

Необходимо пить достаточное количество жидкости, это убережет организм от обезвоживания и снизит симптомы интоксикации. Желательно, чтобы это была чистая вода и чай, также возможно употребление компотов, морсов, специальных травяных отваров. Допустимо дополнять домашнее лечение народными средствами: есть мед, чеснок, черную смородину, шиповник и другие продукты, стимулирующие иммунитет и уничтожающие микробов.

Вирус гриппа: штаммы, профилактика, лечение, интересные факты. Фото: www.globallookpress.com

Интересные факты о простуде и Гриппе

  • Примечательно, что в зависимости от культуры в разных уголках мира лечат грипп и простуду по-разному. Например, в США местные жители лечат горло холодом, полагая, что такой подход убирает боль в горле и першение. Они вполне могут выпить коктейль на основе мороженного или съесть фруктовый лед.
  • Аналогично поступают в некоторых странах Европы, например, во Франции и Бельгии. Считается, что это повышает иммунитет и помогает организму самостоятельно справиться с болезнью.
  • В Шотландии все более "приятно". Граждане там пьют горячий ром с мятой. Антисептические свойства крепкого алкоголя вкупе с эфирными маслами помогают уничтожить вирус, несколько утоляют боль в горле, уменьшают кашель и температуру.
  • А вот в Южной Африке для того, чтобы побороть кашель и насморк, вдыхают аромат куркумы, залитой горячей водой. Еще один местный народный рецепт - особая микстура: 50 на 50 мед и молотый черный перец.
  • В Корее едят суп с цыпленком "Самгетхан", в который, помимо прочего, входит корень женьшеня и элеутерококка, чеснок, китайские финики, каштаны, зеленый лук и черный молотый перец.
  • Также во многих странах Азии используют особый бальзам "Тигр" (Tiger Balm). В его составе есть камфора, каепутовое и гвоздичное масло, ментол, а также масла имбиря и корицы. Такой бальзам имеет хорошие противовоспалительные, антисептические, болеутоляющие и жаропонижающие свойства.
  • А вот в Доминиканской Республике пьют напиток мамахуана, в основе которого ром, чесночная трава, мыльник, кора разных тропических деревьев, лекарственные растения и всевозможные специи.
17 октября 2019, 02:08

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