Нарколог назвал лучшее средство от похмелья

Психиатр-нарколог Александр Ковтун считает, что для предотвращения похмелья следует не употреблять алкоголь в больших количествах. При этом крепость напитков не имеет значения, передает Национальная служба новостей.
Таким образом специалист прокомментировал результаты исследования британских ученых, которые выяснили, какие спиртные напитки чаще вызывают похмелье. Эксперты установили, что быстрее всего в кровь всасываются херес и портвейн с долей содержания спирта 20%. Помимо них быстро опьянеть можно от газированных напитков, таких как игристое вино и шампанское.
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