Алкоголь провоцирует онкологию

Ученые привлекли к исследованию более 60 тысяч человек из больниц Страны восходящего солнца. Они изучили статистику за 2005-2016 годы и были поражены. В своих изысканиях эксперты делали упор на количество алкоголя, которое выпивали участники эксперимента, и на его влияние на здоровье испытуемых.
В качестве единицы измерения количества выпитого взяли юнит. Один юнит равен 23 граммам этанола. Если говорить более простыми словами, в повседневной жизни это 180 миллилитров саке или вина, половина литра пива или 60 миллилитров виски, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Cancer.
По итогам масштабного исследования выяснилось: чем большее количество спиртного употреблял человек, тем выше были шансы попасть в группу риска по онкологии. О губительном влиянии алкоголя давно все сказано, однако последние научные работы подтверждают, что он не только отрицательно влияет на организм в целом, но и заставляет размножаться раковые клетки.
У пациентов, которые в течение последних десяти лет вообще не употребляли алкоголь, была зафиксирована практически нулевая вероятность развития онкологических заболеваний. На 5% выше вероятность возникновения рака у тех, кто выпивал один или два юнита в день в течение пяти лет.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Что думаете про сиськи Асмус?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
До мужа было 30 мужчин
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
В самом деле - ответьте.
Об одной паршивой овце которая портит всё.