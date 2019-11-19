Ученые рассказали о смертельной опасности длительных полетов в космос

Специалисты провели опыты с астронавтами и выявили в левой внутренней яремной вене 11 из них обратный ток крови. По их мнению, это может быть смертельно опасно.
Как передает РИА ФАН, яремная вена является одним из двух крупнейших сосудов, по которому кровь вытекает из мозга в сторону сердца. Как уточнили ученые, причина кроется в отсутствии на Международной космической станции гравитации.
По данным специалистов, смещение внутренних органов приводит к сдавливанию вены, что заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении. У одного из испытуемых нашли сгусток, который мог привести к летальному исходу. С ним удалось справиться с помощью специальных препаратов.
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