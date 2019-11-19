Гастрит и язва: что сулит организму сочетание алкоголя и маринованных огурцов

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал соленые огурцы идеальной закуской во время застолья – они не загружают органы пищеварения. А вот от маринованных эксперт посоветовал держаться подальше: входящий в состав маринада уксус раздражает слизистую и может привести к неприятным последствиям.
По данным телеканала "360", маринады в сочетании с алкоголем вызывают воспаление. Кроме того, алкоголь быстрее всасывается в желудок. Такой же эффект оказывают острые блюда.
Как отметил Вялов, частое употребление маринованных и острых блюд вместе с алкоголем чревато гастритом, эрозией и язвой. Некоторые из заболеваний могут проявиться сразу – особенно у тех, у кого ранее были проблемы с желудком.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата