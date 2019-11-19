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Здоровье

Отек и гноение кожи: до чего может довести аллергия на краску для волос

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Врач-трихолог и вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас рассказала о том, что бывает с теми, у кого внезапно обнаруживается аллергия на краску для волос и что нужно делать, чтобы себя защитить.

Как передает Life,  самым проверенным способом избежать скрытой аллергии на краску для волос является обычная проверка. Для этого стоит опробовать красящее средство на коже руки. По словам трихолога, если средство уже попало на кожу головы, то ничто не сможет предотвратить аллергическую реакцию.

В результате чего мог произойти отек головы, гноение коже и потеря волос, а иногда даже скальпа. Кохас посоветовала в магазинах брать только знакомые марки, а в салонах красоты тщательно следить за тем, что именно наносят на голову. 



19 ноября 2019, 08:23

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