Слишком много жира и сахара: почему вреден хлеб

Как оказалось, пять брендов попали в список товаров с замечаниями. Они не прошли по требованиям ГОСТа.
В марках "Русский хлеб"и "Коломенское" обнаружили перебор с сахаром. В продукции "Чудесный край" и "Хлебный дом" нашли чрезмерное количество жира. А в "Волжском пекаре" оказался переизбыток обоих веществ. Кроме того, производители "Хлебного дома" и "Волжского пекаря" использовали усилители вкуса – ферментные препараты амилолитического действия и аскорбиновую кислоту, сообщает "ТВЦентр".
По словам специалиста "Росконтроля" Галины Ахметовой, применение амилолитических ферментов в оптимальных дозировках позволяет увеличить содержание сбраживаемых сахаров в тесте. Также оно приводит к интенсификации процесса созревания полуфабрикатов и увеличению количества декстринов. А это, в свою очередь, способствует сохранению свежести хлеба, увеличению объема изделия, улучшению структуры пористости мякиша.
"Улучшается вкус и аромат хлеба, а корка приобретает более интенсивную окраску и глянец", – объяснила эксперт.
Несмотря на все вышеперечисленные недочеты, эксперты не нашли в проверенных образцах признаков болезней хлеба, плесени и минеральных примесей. Внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах тоже не вызвал никакого недовольства. Тем не менее, лишь нарезной батон "Черемушки" полностью ответил всем нормативам без исключения.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Кем вы работаете?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Новость в тему.
Про вашу смерть.