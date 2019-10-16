В каких городах России самый дешевый хлеб

Как оказалось, меньше всего потребители платят за хлебобулочные изделия в Перми и Новгороде. Там буханка ржаного хлеба обходится в 23 и 21 рубль соответственно, что считается весьма небольшой платой. Стоит отметить, что в последнее время отмечается рост цен на все продукты.
Кроме того, как сообщает телеканал "360" больше всего за хлеб придется заплатить жителям северной столицы – там одна буханка обойдется в 31 рубль. Впрочем, есть и дороже – в Самаре ржаной хлеб стоит 31 рубль, а в Москве – почти 50 рублей. К таким выводам пришли сотрудники IT-компании "Эвотор", являющейся частью Сбербанка. Материал подготовили эксклюзивно для РИА.
Отметим, что средняя цена на ржаной хлеб в сентябре в России составляла порядка 36 рублей. Минимальная сумма оплаты – всего восемь рублей, а вот максимальная – 198 рублей.Что же касается стоимости нарезного батона, то она, в среднем, колеблется на отметке в 29 рублей. В Перми и Нижнем Новгороде за пшеничный хлеб придется заплатить от 25 до 26 рублей, а в Санкт-Петербурге – 37 рублей.
Исследование подготовили ко Всемирному дню хлеба, который традиционно отмечается 16 октября. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов компании "Эвотор", расположенных в магазинах розничной торговли, пекарнях и различных столовых. Оценка проводилась сугубо в крупных городах России.
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