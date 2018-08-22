Раскрыто неожиданное действие алкоголя
Горячительные напитки в умеренных дозах оказывают положительное воздействие на организм. Непьющие люди чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета.
В исследованиях приняли участие более 35 тысяч человек. Специалисты оценили уровень употребления спиртных напитков. Умеренной дозой считались 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов – для женщин. За весь период наблюдений было зарегистрировано 1718 случаев коронарной болезни сердца, 325 пациентов скончались.
По итогам исследования выяснилось, что чаще от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить – 6,1% испытуемых. Пациенты, которые употребляли алкоголь в умеренных количествах, пострадали меньше всего – уровень заболеваемости составил 3,8%.
В то же время исследователи признают, что значительная разница в этих показателях наблюдалась только у женщин старше 55 лет. Кроме того, повышение вероятности болезни может объясняться изменениями в образе жизни, которые влекут за собой дополнительные риски, пишет EurekAlert.
«Известия»: на спиртном могут появиться «страшные» картинкиhttps://t.co/0zwLpxFGfT#алкоголь pic.twitter.com/symSV0mIre— Пятый канал Новости (@5tv) 21 августа 2018 г.
Власти европейских стран сделали на основании этих данных соответствующие выводы. Они предлагают "сбалансировать" предупреждения о вреде здоровью, нанесенные на этикетки алкогольных напитков, информацией о пользе умеренного питья. В России напротив, Минздрав намерен дополнить предупреждения устрашающими картинками.
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