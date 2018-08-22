Раскрыто неожиданное действие алкоголя

Самолет с пассажирами загорелся в полете Степаненко судится с Петросяном Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Внезапная кончина Серебрякова стала ударом для поклонников
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
В семье Анны Семенович произошла трагедия
Безутешная Зудина бросилась к гробу с Брусникиным
партнеры
Среда 22 августа
Лента новостей
12:12
Выколоть глаза: грязную измену Соколовского сняли на видео
11:39
Как узнать характер своих коллег
11:29
Рак унес жизнь знаменитой актрисы
11:04
Новые санкции США нанесли сокрушительный удар по рублю
10:56
Под Москвой "неадекват" с ножом атаковал полицейских
10:54
Бахрейн: колыбель цивилизации
10:48
Раскрыт главный секрет эротических фантазий
10:20
Трамп бросил Порошенко наедине с Путиным
10:12
Звезда легендарного детского сериала скончалась от рака
10:09
"Мешает семейному счастью": россияне ополчились на мать Тимати
09:58
У Яны Рудковской выросла огромная конечность
09:49
В Москве загорелось такси с пассажиром
09:30
Украина признала зависимость от России
09:26
Изменял жене с сестрой: российского певца избили в эфире Первого канала
09:10
49-летняя Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
08:47
"Старушки крестились": Цымбалюк-Романовская появилась на публике с молодым любовником
08:35
Пассажиры шокировали реакцией на загоревшийся в полете Ту-204
08:25
У бросившего Степаненко Петросяна нашли "недуг" Задорнова
22:01
На Украине готовят дело о госизмене Порошенко
22:00
Почему падает рубль
21:33
Волочкова устроила религиозный скандал
21:32
В Испании поезд с пассажирами столкнулся с грузовиком
21:29
В Москве водителя скорой оштрафовали за помощь избитому
21:15
Житель Башкирии заживо сжег свою семью
20:59
Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского
20:53
Лихач на Priora покалечил пассажиров в Волгограде
20:48
Бузову поймали на наглом вранье
20:40
Иномарка протаранила жилой дом в Удмуртии
20:35
В Казани пытались продать Библию за семь миллионов
20:23
Жителя Тагила отправили в тюрьму на 11,5 года за сувенир из Перу
20:11
Захарова побила Высоцкую в мини-шортах
20:04
В Тобольске пассажирка покалечилась в автобусе
19:59
Пугачеву без макияжа перестали узнавать люди
19:31
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
19:30
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок
19:23
На заводе под Ростовом рабочий сломал позвоночник
19:16
При обрушении крыши в центре Петербурга пострадал ребенок
19:12
Самые странные наряды на премии MTV
19:09
"Единая Россия" широко отметит День флага
18:55
Мадонну освистали за грубые слова об умершей певице
18:51
Неожиданное продолжение лесбийского скандала с Тереховой
18:38
Эксперты оценили настройку пенсионной системы
18:19
Развеян самый главный миф об изменах
18:15
Рапунцель после истерики заявила об уходе из "Дома-2"
18:00
Володин заявил о необходимости срочной настройки пенсионной системы
18:00
На людей в центре Петербурга упала крыша
17:47
Украинцы разоблачили ложь Киева о Крыме
17:42
"Семейно отметили": Тарасов о появлении в гостях у Бузовой
17:23
В Чите пенсионер забыл в троллейбусе сумку с миллионом
17:13
В Госдуме широко обсудили настройку пенсионной системы
17:02
Звезда "Дома-2" сняла интимное видео с изуродованным фриком
16:52
Обидчивый танцор устроил побоище в столичном клубе (видео)
16:42
В Москве начался крупный пожар
16:36
Экс-солистка "Блестящих" в ужасе после нападения живодера с ножом
16:29
Мать отправляла звезду "Ранеток" к богатому любовнику
16:19
Участник "Дома-2" разбился при падении с балкона
16:18
Общественные слушания в Думе идут более четырех часов
16:18
В Австралии умер Тарзан из России
16:02
Под Уфой пешехода насмерть сбили на зебре
15:54
Кокорин ушел от жены к Дзюбе
15:50
81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой на публике
15:46
Под Москвой пьяный водитель подрался с полицейскими
15:45
Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева
15:24
Сделала ЭКО: Малахов разнюхал о беременности 49-летней Бледанс
15:17
Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона
14:59
Садальский отправил лечиться разбитую инсультом жену Мягкова
14:54
Украина опозорилась во время открытия консульства
14:51
Звезда "Убойной силы" вогнала в краску Корчевникова
14:45
Топ-5 романтических мест для двоих
14:33
"Вздымающаяся грудь": Пелагея удивила своим видом на съемках шоу "Голос"
14:33
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
14:28
Почему диеты не работают
14:22
Видео из нового сезона шоу "Импровизация" утекло в Сеть
13:57
Бородина откровенно о романе с женатым мужчиной
13:43
Звезда шоу "Холостяк" потеряла дочь
13:39
В России появится эффективная пенсионная система
13:32
В Новой Москве ребенок впал в кому после обрезания на дому
13:31
Жена изменяла Успенскому с мальчишкой из интерната
13:30
Дочь онкобольного Юдашкина впервые показала сына
13:28
Госдума открыта для обсуждения настройки пенсионной системы
13:15
Дума создает рабочую группу по настройке пенсионной системы
13:10
Учеников приобщают к благоустройству школьных территорий
13:06
Звезде "Дома-2" разрезали грудь в прямом эфире
12:58
Госдума снимет напряжение в обществе при настройке пенсионной системы
12:54
Туктамышева бросила вызов дерзкой Загитовой
12:46
Массовое отравление под Москвой привело к смертельному исходу
12:15
"А кто не гей?": Соколовский оправдался за шалости с голыми мужиками
12:15
Как у Кудрявцевой: Хилькевич дала новорожденной "сельское" имя
12:11
Приспустившая трусы Толкалина взорвалась от скабрезных нападок
12:10
В Анталье пройдет Международный Фестиваль Уличной Еды
11:58
Возмущенный Первый канал вгрызся в свои кровные
11:54
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
11:19
По стопам Пугачевой: Меладзе сделал важное заявление о паспорте
11:17
"Нам нравится втроем": интимное признание Виторгана о Собчак
11:11
Водонаева рассказала о супружеской измене
11:11
Госдума обсуждает настройку пенсионной системы
10:55
"Деревенская матрешка и колхоз": Бузова утерла нос Костенко
10:50
Дочь обезумевшей Тереховой покинула театр после лесбийского скандала
10:49
Сельчанка без прав убила пенсионерку в жутком ДТП
10:31
Опять к Устиненко?: Гобозов из "Дома-2" внезапно расстался с анорексичкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация в центре Москвы: Тарасов с женой ворвались к невесте Бузовой
Гузеева закатила матерный скандал
Танцы Путина на свадьбе всполошили мир
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона
Здоровье

Раскрыто неожиданное действие алкоголя

Фото: pixabay.com
Умеренное употребление алкоголя снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Неожиданное воздействие алкоголя обнаружили британские ученые.
прочитано 573 раза

Горячительные напитки в умеренных дозах оказывают положительное воздействие на организм. Непьющие люди чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета.

ПО ТЕМЕ

Отказ от алкоголя грозит проблемами со здоровьем

Найден способ похудения за час

В исследованиях приняли участие более 35 тысяч человек. Специалисты оценили уровень употребления спиртных напитков. Умеренной дозой считались 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов – для женщин. За весь период наблюдений было зарегистрировано 1718 случаев коронарной болезни сердца, 325 пациентов скончались.

По итогам исследования выяснилось, что чаще от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить – 6,1% испытуемых. Пациенты, которые употребляли алкоголь в умеренных количествах, пострадали меньше всего – уровень заболеваемости составил 3,8%.

В то же время исследователи признают, что значительная разница в этих показателях наблюдалась только у женщин старше 55 лет. Кроме того, повышение вероятности болезни может объясняться изменениями в образе жизни, которые влекут за собой дополнительные риски, пишет EurekAlert.

Власти европейских стран сделали на основании этих данных соответствующие выводы. Они предлагают "сбалансировать" предупреждения о вреде здоровью, нанесенные на этикетки алкогольных напитков, информацией о пользе умеренного питья. В России напротив, Минздрав намерен дополнить предупреждения устрашающими картинками.

Автор: Андрей Евлампиев22 августа 2018, 11:54

комментарии

Политика

Трампа жестко отчитали за отмену санкций против России
Меркель поставила на место обнаглевшего Порошенко
В Германии указали на победу Меркель над Путиным
США шокированы подлым ударом Порошенко

Шоу-бизнес

Выколоть глаза: грязную измену Соколовского сняли на видео
Народ ошалел от вида разгоряченной Пугачевой
Сын устроил разнос Барановской из-за торчащих голых ягодиц
Очнувшийся муж Кудрявцевой сделал заявление

Проишествия

Убившие насильника Хачатуряна сестры признали вину
Бывший муж средь бела дня расстрелял москвичку (видео)
Обнародовано тайное письмо убившей насильника Хачатуряна дочери
Известного актера нашли мертвым в лифте

Lifestyle

В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Как живет сын Виктора Цоя
Шоу-бизнес

Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция

Известие о смерти для многих стало большой неожиданностью
Шоу-бизнес

Пугачеву без макияжа перестали узнавать люди

Певица развлекается на курорте
Гороскоп

Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона

Гадалка Марианна Абравитова рассказала, что происходит с больным раком певцом
Шоу-бизнес

81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой на публике

Мэтр не выпускал жену из объятий

Гороскоп

Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского
Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона
Овечкин и Шубская подвергли опасности новорожденного сына
Астрологический прогноз с 20 по 26 августа

Фоторепортажи

Самые странные наряды на премии MTV
Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева
Обладательница титула "Миссис Россия 2018" возбудила народ
Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке

Спорт

Кокорин ушел от жены к Дзюбе
Туктамышева бросила вызов дерзкой Загитовой
Попавшимся на допинге спортсменам придумали жестокое наказание
Медведева нелепо оправдалась за плевок в сердца россиян

Регионы

Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru