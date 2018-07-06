Ученые нашли признаки старческого слабоумия на животе
Развитие возрастных нарушений памяти угрожает пожилым людям, имеющим "тонкий" жир. Так называют сочетание низкой мышечной массы и физических показателей с высоким уровнем жира в организме.
Это называют еще саркопеническим ожирением – оно отмечается у людей внешне стройных, но имеющих высокий уровень жира в теле. Много у них и висцерального жира, который облегает внутренние органы.
Исследователи установили, что саркопеническое ожирение приводит к ухудшению работы мозга. У жертв "тонкого жира" нормальные показатели индекса массы тела – но при этом значительный дефицит мышц. По этой причине им грозят серьезные расстройства – включая болезни сердца и диабет второго типа.
По данным медиков, сочетание эти условий приводит к уменьшению объемов рабочей памяти, гибкости интеллекта, самоконтроля и ориентации. Дело может окончиться полноценным старческим слабоумием, пишет "Собеседник".
Помидоры, огурцы и картофель вызывают слабоумие https://t.co/wzxo1d1A6d #слабоумие, #болезнь_альцгеймера, #лектин, #потеря_памяти #рентген pic.twitter.com/y3ILSQhVg1— Рентген на дому СПб (@xray_russia) 23 мая 2017 г.
Dni.Ru писали об открытии израильских ученых. Они установили, что виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могут поддерживать здоровье миокарда. Благодаря антиоксидантам сокращается содержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".
Исследователи также выяснили, что виски улучшает защиту организма от возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже у тех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастился к продукции шотландских винокурен.
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