Ученые нашли признаки старческого слабоумия на животе

Ученые нашли способ предсказывать развитие старческого слабоумия. Появление так называемого "тонкого жира" говорит о возможности скорого появления деменции.

Развитие возрастных нарушений памяти угрожает пожилым людям, имеющим "тонкий" жир. Так называют сочетание низкой мышечной массы и физических показателей с высоким уровнем жира в организме.

Это называют еще саркопеническим ожирением – оно отмечается у людей внешне стройных, но имеющих высокий уровень жира в теле. Много у них и висцерального жира, который облегает внутренние органы.

Исследователи установили, что саркопеническое ожирение приводит к ухудшению работы мозга. У жертв "тонкого жира" нормальные показатели индекса массы тела – но при этом значительный дефицит мышц. По этой причине им грозят серьезные расстройства – включая болезни сердца и диабет второго типа.

По данным медиков, сочетание эти условий приводит к уменьшению объемов рабочей памяти, гибкости интеллекта, самоконтроля и ориентации. Дело может окончиться полноценным старческим слабоумием, пишет "Собеседник".

Dni.Ru писали об открытии израильских ученых. Они установили, что виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могут поддерживать здоровье миокарда. Благодаря антиоксидантам сокращается содержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".

Исследователи также выяснили, что виски улучшает защиту организма от возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже у тех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастился к продукции шотландских винокурен.