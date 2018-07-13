Медики развенчали популярный миф о солнечном затмении
13 июля в 06:02 мск произошло частичное затмение Солнца, при котором Луна закрыла одну треть светила. Полюбоваться этим зрелищем на территории нашей страны не удалось. Наблюдать его смогли лишь жители Тасмании, южной части Австралии и восточной части Антарктиды.
По словам специалистов, солнечное затмение действительно оказывает влияние на здоровье. Это касается тех, у кого есть хронические заболевания. "Они чувствуют и слабость, и усталость, потому что для них не хватает ультрафиолета, который их поддерживает в жизни… Особенно это гипертоники, гипотоники", – цитирует врача-терапевта Людмилу Лапу РИА Новости.
По ее словам, во время затмения людям с хроническими заболеваниями нужно своевременно принять лекарства, которые им назначил доктор, чтобы стабилизировать состояние. При этом, по словам врача-психиатра, психотерапевта Павла Бесчастнова, это астрономическое явление никак не сказывается на психическом здоровье.
Известно, что солнечное затмение ранее связывали с психическим состоянием и здоровьем человека. Якобы людям с подобными заболеваниями в данный период становится хуже. "Только стереотипы и заблуждения в этой сфере могут влиять на человека", – развенчал расхожий миф Бесчастнов.
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