Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения

Это астрономическое явление ожидается в пятницу, 13 июля. Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому стоит опасаться солнечного затмения.

Ряд российских астрологов связывают явление с неприятностями для некоторых знаков зодиака. Однако Глоба уверяет, что все это "бред и вранье".

По его словам, влияние может зависеть только от личного гороскопа, и утверждать, что какие-то определенные знаки окажутся в зоне риска – "дилетантский подход". При этом эксперт согласился, что частичное солнечное затмение, действительно, может повлечь определенные проблемы.

Павел Глоба не советует 13 июля начинать серьезные дела. Он рекомендует избегать конфликтов и соблюдать осторожность на дорогах, передает телеканал "МИР 24". Однако, по его словам, это общие рекомендации. Любые запугивания на тему этого астрономического явления астролог сравнил со страшилками про конец света, заверив, что они не имеют под собой никаких оснований.

Статистика же говорит о том, что во время затмений у легко возбудимых людей и тех, кто страдает психологическими зависимостями и хроническими заболеваниями (в том числе сердечно-сосудистыми), может обостриться общий фон. Одним словом, влияние затмений существует, но оно не связано со знаком зодиака.

Частичное солнечное затмение 13 июля произойдет в 06:02 мск. Однако полюбоваться этим загадочным зрелищем смогут лишь жители Тасмании, южной части Австралии и восточной части Антарктиды.