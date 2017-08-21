Как солнечное затмение влияет на психику человека

Эксперты прокомментировали новость о том, что 21 августа часть планеты будет наблюдать редкое явление – полное солнечное затмение. Специалисты рассказали о том, как это повлияет на здоровье человека.

По мнению экспертов, никакого серьезного влияния на физическое здоровье человека солнечное затмение оказать не может. Зато на психику это явление может повлиять, передает РИА Новости.

Так, по словам психиатра из Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга, солнечное затмение может вызывать тревогу, при чем, не только у человека, но и у животных. "Тревожно становится без солнечного света всему живому. Животные начинают волноваться. Мелкие насекомые как бы замирают, а более крупные начинают суетиться и искать какое-то убежище", – рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что человек также может не отдавать себе отчет в том, почему вдруг он начал тревожиться. "Человек волнуется, у него поднимается несколько давление, появляется чувство тревоги, чувство какого-то внутреннего душевного нездоровья, диссонанса. По сути дела, это состояния, которые человек испытывает перед тем, как у него формируется какое-то резкое невротическое состояние – то, что в обиходе называют неврозом", – пояснил психиатр.

По словам врача, справиться с этим состоянием достаточно просто. Для этого просто надо разбудить в себе интерес к солнечному затмению. "Эти чувства – любопытство и интерес – они способны поглощать этот элемент тревоги", – отметил он.

Полное солнечное затмение 21 августа будут наблюдать жители 14 штатов США. Впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья.