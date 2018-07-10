Названа внезапная опасность для мужского здоровья
У носящих галстук мужчин повышается риск развития гипертензии и неполноценного насыщения мозга кислородом. Чтобы доказать это, ученые провели исследование с 30 добровольцами.
Мужчинам была проведена магнитно-резонансная томография. Участников разделили на две группы. Первых попросили надеть галстуки и затянуть их до легкого дискомфорта, сообщает Science Alert. Другой группе аксессуары не давали.
Выяснилось, что кровоснабжение мозга у тех, кто носил галстук, ухудшилось на 7,5% по сравнению со второй группой. Исследователи пришли к выводу, что у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего, не причинит ущерба здоровью.
Хуже дела обстоят с пожилыми людьми, пациентами с повышенным кровяным давлением и курильщиками. У этих групп затягивание галстуков может вызвать дополнительное обострение гипертензии, головные боли, головокружение и тошноту.
Ранее специалисты выяснили, что самыми частыми причинами смерти в России являются сердечно-сосудистые заболевания: инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и сердечная недостаточность. При этом наша страна находится на первом месте в мире по смертности от этих недугов.
Певица предпочитала молчать о коллеге
Появились новые данные о состоянии артистки
На действия артиста обратил внимание детский омбудсмен
Эксперты объяснили поведение футболиста