Найден способ побороть рак в последней стадии без химиотерапии

Биологам впервые удалось перепрограммировать иммунные клетки таким образом, чтобы заставить их уничтожить злокачественную опухоль и все метастазы. Женщина, к которой применили эту технологию, прожила уже два года после лечения.



В последнее время медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с онкологическими заболеваниями. Метод очень прост по своей сути – ученые "натравливают" иммунитет человека на вредоносные клетки, используя антитела и различные живые микробы.

Сегодня существует несколько видов иммунотерапии, которые успешно прошли клинические испытания. Большая их часть представляет собой синтетические молекулы, которые цепляются за раковые клетки и делают их видимыми для иммунитета, передает журнал Nature Medicine.

Таким образом, медики разработали новый тип иммунотерапии, способный бороться с агрессивными формами рака. Эксперты уже использовали его для спасения жизни женщины, которой не помогала химиотерапия и операции. Ожидалось, что она проживет лишь пару месяцев.

Медики приняли решение не дожидаться, пока нужные для лечения клетки появятся в организме пациентки, а сами изготовили их. Для этого ученые выбрали самые удачные части тех генов, которые были повреждены в опухолевых клетках у этой женщины, и пересадили их.

Новаторская терапия показала превосходный результат. Все опухоли в организме пациентки начали уменьшаться и исчезать уже через неделю.

Спустя шесть месяцев после начала лечения практические все метастазы исчезли, а через год все следы рака полностью пропали из организма пациентки. Сообщается, что женщина прожила уже 22 недели, и пока что никаких признаков возвращения болезни не выявлено.

