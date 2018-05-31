Найден неожиданный способ лечения рака крови

Раковые клетки можно убить небольшими дозами яда. Неожиданный способ лечения лейкоза открыли американские ученые.

Издавна известный яд – мышьяк – оказывается, можно использовать для лечения промиелоцитарного лейкоза. Точнее речь идет о триоксиде мышьяка. Как выяснили специалисты из Северо-Западного университета в США, небольшая доза этого вещества способна уничтожать раковые клетки.

Исследователи утверждают, что нашли способ доставлять яд строго по назначению. Они создали частицы сферической формы с соединением мышьяка, так называемые нанобины. Эксперименты показали, что при попадании в кровоток они достигают клеток опухоли – и уже там накапливаются и высвобождают яд. В свою очередь тот уничтожает злокачественные клетки и при этом не вредит здоровым.

"Опухоли начинают собирать нанобины, накапливая их. Раковые клетки находятся в более кислой среде, в отличие от здоровых. Эта кислота помогает растворять частицы мышьяка внутри нанобинов, высвобождая активное вещество", – приводит пояснение авторов исследования портал MedicalXpress.

Ученые уверены, что их находку можно использовать и для лечения других форм онкологии. В частности, нанобины с мышьяком так же эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких. Это показали эксперименты на животных.

Как писали Dni.ru, ученые проводят испытания новой вакцины, которая может повысить выживаемость пациентов с раком мозга на семь лет. Предварительные клинические исследования показали очень впечатляющие результаты.

Эксперты убеждены, что новая вакцина сможет продлить жизнь людям с раком мозга на семь лет. Специалисты испытали инъекцию на более чем 300 пациентах, у которых диагностировали агрессивную форму рака мозга – глиобластому.