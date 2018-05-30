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Здоровье

Создана мощная вакцина от рака мозга

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Pletsky
Ученые проводят испытания новой вакцины, которая может повысить выживаемость пациентов с раком мозга на семь лет. Предварительные клинические исследования уже показали очень впечатляющие результаты.
прочитано 763 раза

Эксперты убеждены, что новая вакцина сможет продлить жизнь пациентов с раком мозга на семь лет. До этого такие результаты казались за гранью возможного.

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Специалисты испытали инъекцию на более чем 300 пациентах, у которых диагностировали агрессивную форму рака мозга – глиобластому. Ученым удалось выяснить, что вакцина позволяла продлить жизнь тяжелых пациентов на два года. При этом ожидалось, что этот показатель составит всего шесть месяцев, передает издание Independent.

Более того, некоторые из испытуемых протянули более семи лет, как утверждают авторы исследования. Специалисты в области онкологии назвали результаты эксперимента очень впечатляющими и многообещающими.

Таким образом, исследование показало, что средняя выживаемость пациентов, принимавших новую вакцину, составила 22 месяца. Это было на 51% больше ожидаемого. Практически треть добровольцев прожила не менее 40 месяцев, что на два года дольше прогнозов.

  

Стоит отметить, что в отличие от химиотерапии инъекция не вызывала побочных эффектов у большинства пациентов. Лишь семь человек из 330 пожаловались на подобные явления. 

Напомним, что глиобластома является наиболее распространенной формой опухоли мозга. Это не поддающаяся радикальному излечению, крайне агрессивная и быстро прогрессирующая болезнь. Терапия глиобластомы обязательно включает в себя хирургическое вмешательство, за которым следуют облучение и химиотерапия.

Автор: Михаил Вштанов30 мая 2018, 21:21

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