Сами виноваты: названа главная причина "эпидемии" рака

Исследование влияния человека на природу натолкнуло ученых на ужасающее открытие. Выяснилось, что развитие онкологических заболеваний у диких животных напрямую связано с деятельностью людей.



Эксперты назвали факторы, которые способствуют развитию злокачественных опухолей. Среди них – химическое загрязнение атмосферы, радиационное излучение, а также накопление пластика.

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Серьезные проблемы со здоровьем вызывает и сбой суточного ритма, обусловленный световым загрязнением. В свою очередь это увеличивает риск заболевания раком, передает Ura.ru.

Эксперты сравнивают человеческую деятельность с вирусами, которые изменяют клетки организма под себя. По мнению одного из медиков, люди нарушают устройство среды обитания, чтобы сделать ее более подходящей для своей жизни. Эти "преобразования" пагубно влияют на многие виды и не исключают возможности развития рака.

Специалисты убеждены, что смертоносные заболевания встречаются у всех видов животных, которые достаточно изучены человеком. Информации о заболеваемости в дикой природе крайне мало.

Это серьезно затрудняет оценку влияния антропогенной деятельности. В будущем ученые продолжат исследование влияния человека на распространение рака у диких животных.

