Россиян косят смертельные эпидемии

Россию продолжает атаковать эпидемия гриппа и ОРВИ. Еще в конце февраля эпидемический порог был превышен в 17 субъектах страны, то в марте – уже в 24.

К первым числам апреля число регионов, охваченных этими опасными заболеваниями, выросло до 29. Так, в Саратовской области норма превышена на 51,5%, в Воронежской — на 33%, в Нижнем Новгороде – на 30%. В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась на 23,7% выше эпидемического порога. Кроме того, были зарегистрированы два случая смерти от гриппа.

В Москве эпидемический порог оказался превышен всего на 2%. В Подмосковье превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 23-х муниципальных образованиях, передает "Газета.Ru".

За последнюю неделю в России были обследованы более 11 тысяч человек. Среди выявленных вирусов гриппа преобладали А(H1N1) pdm09 (29,08%) и В (21,46%). Из числа вирусов не гриппозной этиологии преобладают РС-вирусы — 35,6%, вирусы парагриппа составили – 18,4%, аденовирусы – 16,8%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 29,2%.

Особую опасность представляют собой осложнения после гриппа. Это пневмония, тяжелые поражения почек и даже менингит. В группе риска находятся дети, пожилые люди, беременные те, кто страдает с сердечнососудистыми заболеваниями.