Эпидемия супергонореи грозит человечеству
Всемирная организация здравоохранения уже давно предупреждала: несколько видов бактерий стали плохо реагировать на антибиотики. Тогда эксперты предположили, что в течение нескольких лет гонорея вообще перестанет поддаваться ныне существующим лекарствам.
Сообщается, что недавно в Великобритании был зафиксирован первый случай гонореи, когда болезнь вообще не среагировала на лекарства. Мужчина обратился к врачу в начале 2018 года, когда обнаружил у себя все признаки гонореи, в том числе гнойные выделения из полового органа.
Медик выписал пациенту несколько антибиотиков, затем отправил его анализы в специальную лабораторию, где подтвердили: это новый вид гонореи, с которым привычные лекарства не справятся. Эта история болезни негласно признана самым худшим вариантом гонореи за всю ее историю, пишет Life.ru.
Врачи взяли анализы у партнерши пациента, от которой он подхватил болезнь. Она оказалась здорова, но ученые говорят, что такой штамм гонореи может через половые контакты распространяться дальше. Это приведет к тому, что триппер станет неизлечимым заболеванием, и люди начнут умирать от осложнений.
Напомним, гонорея – это инфекционное заболевание, при котором бактерии поражают слизистые оболочки половой системы. В 99% случаев заболевание передается половым путем. Чаще всего гонореей болеют молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет. Стоит упомянуть, что вероятность заражения женщины от больного мужчины – около 80%. При этом мужчина заражается от больной женщины лишь в 30% случаев.
Медики рассказали, что гонорею можно легко предотвратить, если придерживаться простых правил. Использование контрацептива во время секса снижает вероятность заражения венерическими заболеваниями почти до нуля.
"Супергонорея становится все более распространенным явлением и уже воспринимается как потенциальная эпидемия так же серьезно, как ВИЧ и СПИД. Лучшим способом профилактики и предотвращения распространения супергонореи является практика безопасного секса с использованием барьерных контрацептивов. Кроме того, очень важно обсуждать тему гонореи с любым новым сексуальным партнером и проходить тестирование, поскольку триппер является лишь одной из многих инфекций, которые могут быть бессимптомными и очень опасными", – рассказал врач из медицинского центра Tel Aviv CLINIC Артур Миллер.
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