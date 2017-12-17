Познер в ужасе от ВИЧ

Знаменитый российский журналист Владимир Познер высказался об эпидемии ВИЧ в России. Ведущий заявил, что его этот вопрос давно заботит.

Познеру задали вопрос о его отношении к сложившейся в России ситуации. Он дал неутешительный прогноз.

"Прежде всего: количество ВИЧ-инфицированных людей будет продолжать расти в России до тех пор, пока (а) это не будет принято государством в качестве реальной угрозы национальной безопасности и (б) пока не будет принята программа просвещения, направленная на разъяснение того, что есть ВИЧ и что есть СПИД, каким образом эта болезнь передается, какие существуют реальные возможности предохраняться", – заявил журналист. По его мнению, рассказывать детям о способах контрацепции следует еще в школе.

Познер добавил, что некоторые слои населения противятся подобному воспитанию. Телеведущий уточнил, что неоднократно обсуждал эту проблему с министром здравоохранения страны. "Ничего с места не двигается. Россия уже находится в состоянии эпидемии ВИЧ, будет еще хуже. Когда-нибудь "проснутся", но кто знает, когда?" – цитирует его портал pozneronline.ru.

Напомним, что в России резко увеличилось число больных ВИЧ. Как писали Dni.Ru, по итогам десяти месяцев 2017 года было зафиксировано превышение среднемноголетних показателей.