Раскрыт секрет избавления от болезни Паркинсона
Оказывается, белок парвальбумин, который содержится в мясе трески, морского окуня и сельди, препятствует образованию в мозге бляшек, приводящих к появлению тремора. Полезное вещество можно также найти в карпе и лососевых породах рыб.
По словам специалистов, наиболее питательной рыба становится осенью – из-за изменения метаболизма, передает телеканал "360". Синдром Паркинсона развивается у людей ближе к старости, и до сих пор это заболевание считается неизлечимым.
Ранее ученые из Университета Колорадо в США доказали, что регулярные занятия физкультурой спасают от болезни Паркинсона. Физическая активность не позволяет скапливаться в организме вредным белкам.
Авторы исследования полагают, что во время бега повышается уровень белка DJ-1. В свою очередь это препятствует накоплению в нейронах мозга белка альфа-синуклеина.
Сообщалось и о другом открытии медиков. Выяснилось, что бег с утра удлиняет части хромосом, отвечающие за долголетие. Только бегать надо рано утром – между шестью и девятью часами.
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