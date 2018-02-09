В Москве подскочило число больных раком
По словам врача, на сегодняшний день в регистре онкологических больных в мегаполисе состоит порядка 290 тысяч человек. При этом средний ежегодный прирост больных раком составляет 7,1%.
"На это есть несколько причин. Первая – это общее увеличение продолжительности жизни. Вторая – это более раннее выявление онкологических заболеваний", – цитирует Хатькова РИА Новости. Он разъяснил, что москвичи стали жить дольше: снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, благодаря возможностям современной хирургии и химиотерапии рак может быть переведен в хроническую стадию, когда метастазы могут быть, но они не будут развиваться. Также онколог отметил, что рост онкозаболеваний есть и в молодом возрасте, поэтому необходимо помнить о факторах риска и вовремя осуществлять необходимую профилактику. "Известно, что курение, жирная пища, гиподинамия, недостаточное употребление клетчатки в пищу, избыточное употребление термически обработанного красного мяса – это те вещи, которые точно увеличивают заболеваемость онкологической патологией", – отметил Игорь Хатьков.
Новую методику лечения рака поджелудочной железы применили российские врачи. Операцию с использованием радиоактивного йода провели в Тюмени. Манипуляции проходили под контролем компьютерного томографа. После обезболивания пациентке иглами сквозь кожу и желудок ввели в железу зернышки радиоактивного йода. Как отметили медики, раньше подобная методика использовалась только при лечении предстательной железы.
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