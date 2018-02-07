Одиночество оказалось опаснее табака и алкоголя

Ученые выяснили, что одиночество оказалось смертоноснее алкоголя и сигарет. В исследовании приняло участие 500 человек.

Согласно результатам, полученным специалистами, люди, которые состоят в прочных дружеских и любовных отношениях живут дольше и лучше своих одиноких сверстников. Они реже страдают депрессиями и в целом чувствуют себя более счастливыми. Оказалось, что одиночество увеличивает риск умереть до 35 лет на 30%.

При этом, согласно результатам исследования, проведенного специалистами из Университета Кливленда, большинство участников опроса не подозревает о том, что отсутствие социальной интеграции и одиночество увеличивает риск смерти и просто вредит здоровью.

Отметим, что не все согласны с тем, что отсутствие друзей может быть губительно. Так, многие предпочитают путешествовать в одиночестве. Отправляясь в поездку с кем-то, вы вынуждены все время подстраиваться под своего компаньона, и не важно кем он (или она) вам не приходится – родственником, партером, другом или просто знакомым. Если вы живете с кем-то в одном номере, можно столкнуться с трудностями. У людей элементарно может быть разный график: кто-то по натуре сова, а кто-то, наоборот, жаворонок.

Интересы у людей тоже совпадают не всегда: одному хочется ходить от зари до зари по музеям и проникаться высокохудожественным смыслом произведений, другому достаточно прогулок на свежем воздухе, посиделок в кафе или возлежания на морском берегу. Как говорится, на вкус и цвет – представления об отдыхе у всех людей разные.

Поэтому, когда ты один – ты сам себе хозяин. Составляешь индивидуальный маршрут путешествия, делаешь только то, что хочешь, ни от кого не зависишь.

Безусловно, на пути самостоятельного путешественника могут возникнуть сложности, например, куда ехать, как общаться. Поэтому начинайте свое путешествие с самого главного – получения информации. Тем более, что в наше время это сделать достаточно просто. Например, к услугам путешественников блоги, в которых можно найти огромное количество полезных советов. Также вы можете заранее спланировать маршрут и проложить его на карте.