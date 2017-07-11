Житель Москвы умер после укуса клеща

Впервые в Москве зафиксирован случай смерти от укуса клеща. Столичный житель вначале жаловался на боли и температуру, а несколько дней спустя скончался.

Умрзак Ташбоев пожаловался на боли и температуру. 31-летнего жителя Москвы так и не удалось спасти, сообщает Mash.

Как выяснилось в результате экспертизы, причиной смерти мужчины послужила геморрагическая лихорадка. Она вызвала острую недостаточность и поражение сосудов. Как считают судмедэксперты, первопричина произошедшего – укус клеща. Это первый случай подобной смерти в Москве.

Как рассказала ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина, стоит помнить, что клещи заползают на человека с травы. Соответственно, нужно в сезон одеваться так, чтобы членистоногие не имели доступа к голому телу. Также эксперт советует обработать одежду соответствующими средствами, которые не просто отпугивают клещей, а убивают – это акарицидные средства. "Их около 18 наименований, которые производят в России, выбор большой", – добавила Шашина.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в этом году в столичном регионе клещи проснулись на несколько недель раньше, чем обычно. Специалисты также подчеркнули, что у этих животных – две волны активности. Первая – с мая по июнь, а вторая – с конца августа по начало сентября.