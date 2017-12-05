Вычислены признаки скорой смерти
Британские ученые провели очередное масштабное исследование. Эксперты проанализировали электронные медицинские записи 46 тысяч жителей Туманного Альбиона, которые умерли в возрасте 60 лет и старше. В числе попавших в поле зрения медиков британцев были как здоровые люди, так и те, кто страдал сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями.
Исследователи ставили своей целью разработку рекомендаций пожилым людям о снижении риска смерти. Как выяснили медики, у пожилых людей за несколько лет до кончины начинает падать артериальное давление, пишет портал Phys.org.
Как отмечается, у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса резкое падение артериального давления наблюдалось в среднем за 14 лет до смерти. В то же время подобное явление отмечается к концу жизни и у относительно здоровых людей.
Ученые пришли к выводу, что такие результаты опровергают гипотезу, согласно которой снижение артериального давления может быть связано с лечением гипертонии. Британские медики намерены продолжить свои изыскания.
#Гипотония #Бо #Полезные_советы #Инфографика #Интересно #Health #FOLLOW #VK #INSTAGRAM #LIKE https://t.co/gV3eYqAjxH pic.twitter.com/JIkxBq3K3J— Юрий (@text_reklama) 3 февраля 2016 г.
Dni.Ru сообщали об итогах исследований ученых из Колумбийского университета. Они доказали пагубное действие насыщенных жирных кислот для человека. Медики выяснили: когда лишнее количество таких кислот попадает в клетку, они превращаются в "острова", которые практически не двигаются и затвердевают.
Ученые пояснили, что в здоровой клетке вещества должны находиться в жидком состоянии, иначе движение молекул сильно замедляется, упругость мембраны затвердевает, клетка постепенно разрушается. Однако пагубный процесс можно остановить, увеличив потребление продуктов, богатых ненасыщенными жирами, в частности рыбы и других морепродуктов.
Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа
Режиссер идет на поправку
Судьба спортсменов в руках Международного олимпийского комитета
Актриса была госпитализирована с температурой