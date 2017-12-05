Вычислены признаки скорой смерти

Низкое артериальное давление в преклонном возрасте – один из предвестников приближающейся смерти. К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета.

Британские ученые провели очередное масштабное исследование. Эксперты проанализировали электронные медицинские записи 46 тысяч жителей Туманного Альбиона, которые умерли в возрасте 60 лет и старше. В числе попавших в поле зрения медиков британцев были как здоровые люди, так и те, кто страдал сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями.

Исследователи ставили своей целью разработку рекомендаций пожилым людям о снижении риска смерти. Как выяснили медики, у пожилых людей за несколько лет до кончины начинает падать артериальное давление, пишет портал Phys.org.

Как отмечается, у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса резкое падение артериального давления наблюдалось в среднем за 14 лет до смерти. В то же время подобное явление отмечается к концу жизни и у относительно здоровых людей.

Ученые пришли к выводу, что такие результаты опровергают гипотезу, согласно которой снижение артериального давления может быть связано с лечением гипертонии. Британские медики намерены продолжить свои изыскания.

Dni.Ru сообщали об итогах исследований ученых из Колумбийского университета. Они доказали пагубное действие насыщенных жирных кислот для человека. Медики выяснили: когда лишнее количество таких кислот попадает в клетку, они превращаются в "острова", которые практически не двигаются и затвердевают.

Ученые пояснили, что в здоровой клетке вещества должны находиться в жидком состоянии, иначе движение молекул сильно замедляется, упругость мембраны затвердевает, клетка постепенно разрушается. Однако пагубный процесс можно остановить, увеличив потребление продуктов, богатых ненасыщенными жирами, в частности рыбы и других морепродуктов.