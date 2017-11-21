Открыт способ побороть инсульт

Ученые Национального института неврологических расстройств и инсульта США выяснили, как перенесшим инсульт людям избежать повреждения мозга. Примером послужили белки.

Исследователи пришли к выводу, что, когда эти животные впадают в зимнюю спячку, в их организме происходит защитная реакция. Она позволяет мозгу белок нормально функционировать. Их мозг в это время лишен необходимых питательных веществ, но весной они просыпаются здоровыми.

Ученые уверены: если бы они могли запустить у людей процесс, который происходит у впадающих в спячку животных, то защитили бы мозг во время инсульта и подарили людям выздоровление, передает Life.ru. По их мнению, создание лекарства, которое способствовало возникновению в человеческом организме подобной защиты, смогло бы помочь людям с ишемическим инсультом.

Ранее британские ученые разработали пластырь, который может спасти жизнь при инсульте. Эксперименты ученых доказали его эффективность. Пластырь содержит тринитрат глицерина, который снижает кровяное давление и расширяет кровеносные сосуды, помогая уменьшить ущерб, который причиняется здоровью человека в ближайшие минуты и часы после удара.

Как писали Dni.Ru, весной прошлого года шведские ученые обнаружили ген инсульта, названный FoxF2. Данное открытие поможет специалистам в будущем своевременно снижать давление у пациентов, которые входят в группу риска.