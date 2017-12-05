Где живут самые депрессивные россияне

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского выяснили, жители каких регионов чаще страдают депрессией. Выяснилось, что в этом рейтинге лидируют сибиряки.

Оказывается, всего этот недуг в Сибирском федеральном округе выявлен в 96,6 случая на 100 тысяч человек. Второе и третье места занимают Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа.

Самые жизнерадостные и счастливые люди живут на Северном Кавказе (34,9). В остальных регионах депрессии подвержены меньше, чем в среднем по России, передает RT. Примечательно, что за 2012-2016 годы заболеваемость уменьшилась на 8,5% – с 75,48 до 69,05 случая на 100 тысяч человек.

Руководитель профильного отдела центра Борис Положий отметил, что в Сибири уровень депрессивности выше, поскольку в регионе недостаточно развита психиатрическая помощь населению, особенно это касается жителей сел и деревень. В свою очередь глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра Борис Казаковцев добавил, что данному расстройству психики способствуют как внешние, так и внутренние факторы: генетика, инфекции, травмы, плохая экология.

Напомним, ранее канадские ученые установили, что депрессия резко повышает вероятность преждевременной смерти. К такому выводу специалисты пришли, наблюдая за жизнью испытуемых в течение последних 50 лет. По мнению авторов работы, эти данные еще раз доказывают необходимость разработки эффективных профилактических и лечебных мер в отношении эмоциональных нарушений.