Как жирная пища убивает организм
Специалисты разработали уникальный способ визуализации жирных кислот в живых клетках. Они пронаблюдали, как ведет себя элементарная частица человеческого организма под действием жира.
Когда лишнее количество таких кислот попадает в клетку, они превращаются в "острова", которые практически не двигаются и затвердевают. В результате нарушается эластичность пленки, передает телеканал "360".
Ученые пояснили, что в здоровой клетке вещества должны находиться в жидком состоянии, иначе движение молекул сильно замедляется, упругость мембраны затвердевает, клетка постепенно разрушается. Однако пагубный процесс можно остановить.
Для этого необходимо увеличить потребление продуктов, богатых ненасыщенными жирами, которые содержатся в рыбе и других морепродуктах. Также исследователи отметили, что их открытие дает новые возможности для поиска методов лечения ряда заболеваний.
Полученные результаты могут внести важный вклад в борьбу с диабетом, ожирением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Визуализация на молекулярном уровне открывает новый этап развития различных областей биологии и химии.
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