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Здоровье

Врачи разрушили мифы о холестерине

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Даже далекие от медицины люди знают, что такое холестерин. Со времен открытия это загадочное органическое соединение произвело столько шуму, что впору снимать детектив. В 1915 году академик Николай Аничков и его коллеги поняли, что бляшки, которые они видят в артериях, состоят из холестерина. После Второй мировой войны тема атеросклероза вспыхнула с новой силой, и научное сообщество решило: холестерин – зло.
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Тему возродили Соединенные Штаты Америки. Солдаты, которые шли на войну, были обязаны подписать бумагу о вскрытии в случае гибели на поле боя. Массовый атеросклероз у 20-25-летних не на шутку напугал американцев. Около 75% молодых людей имели это хроническое заболевание. К концу 60-х американцы первыми запустили общенациональную программу против атеросклероза. В 70-х к ним присоединилась Европа. Одновременно производители предложили продукты, которые отвечали новым требованиям здорового питания – в них было минимум холестерина. На рынок вышли обезжиренное молоко, спред и другие заменители животных жиров – главного источника холестерина.

С 1973 по 1985 годы техасские ученые исследовали холестерин, и выяснилось, что в организме представлены несколько его форм. Например, стало ясно, что есть "хороший" холестерин, холестерин высокой плотности (ЛПВП), который способен даже собрать "плохой" холестерин (ЛПНП) со стенок сосудов и доставить его прямо в печень. С этого момента отношение к холестеролу (так его называют в других странах) стало меняться. Но несколько десятилетий борьбы с ним до сих пор напоминают о себе. Некоторые мифы о холестерине оказались очень живучи.

Миф №1. Холестерин нам совсем не нужен

Миф о том, что холестерин бесполезен, очень распространен. "Каждый процесс в организме "запрограммирован". Холестерин участвует в образовании мембран клеток, гормонов, желчи, регулирует проницаемость клеток. Жиры помогают в обмене калорий: они умеют откладываться и работать как источник энергии. Только стоит помнить, что природа предпочитает меру, без избытка. Сам по себе холестерин необходим. Вопрос в том, какой он и сколько его. Мы рассматриваем холестерин как один из маркеров развития острых сосудистых событий (инфарктов миокарда и головного мозга), но он далеко не единственный", – пояснил Dni.Ru заведующий кардиореанимационным отделением ГКБ имени В.В. Вересаева Заур Шогенов.

Фото: wikipedia.org

По словам врача-эндокринолога Натальи Фадеевой, без холестерина мы не сможем выдержать даже легкого расстройства. Любая неприятность легко может обернуться для нас ощутимым стрессом. "Холестерин является основой построения ряда гормонов, например, надпочечников, которые защищают человека от всех видов стресса, а также мужских и женских гормонов репродуктивной системы. Поэтому без холестерина мы не сможем выдерживать психические нагрузки, поддерживать уровень давления крови и даже зачать, выносить и выкормить ребенка", – предупреждает эксперт.

Миф №2. Мы получаем холестерин с вредной пищей

К вредной пище, с этой точки зрения, относят продукты с высоким содержанием животных жиров: сливочное масло, креветки, яйца, свинина, печень. Считается, что именно животные жиры – источник холестерина. Но с пищей мы получаем не так уж много холестерина. Как поясняет Заур Шогенов, на деле, с пищей поступает лишь 20% холестерина. Остальное вырабатывает наш организм. "Молодым людям, подросткам даже показаны жиры животного происхождения, ведь холестерин необходим для построения клеточных стенок и роста. Взрослым людям, которые находятся вне зоны риска инфаркта, тоже не стоит отказываться от полезных жиров. Я рекомендую пару раз в неделю употреблять жирные сорта рыбы. Статистика говорит, что северяне, которые употребляют много рыбы, реже умирают от инфаркта. Другое дело, если вы входите в группы риска, – сюда мы относим курящих, диабетиков, перенесших инфаркт – тогда вы должны снизить употребление жиров", – рекомендует врач.

Заведующая отделением, врач-терапевт ГКБ №31 Марина Анисимова считает, что жиры должны составлять 20-30% дневного рациона. "В современном мире вы уже не встретите диетолога, который посоветует вам полностью избавиться от жиров. Не нужно усердствовать, конечно. Но жиры необходимы. У вашего организма есть определенные ресурсы, которые он готов потратить на переработку жира, поэтому доставлять ему чрезмерное количество, как и совсем отказывать в жирах –  плохая идея", – говорит она.

Миф №3. Высокий уровень холестерина говорит о заболевании

Врачи уже давно не демонизируют и не идеализируют холестерин. Он считается одним из биохимических показателей анализа крови. "Важен не уровень холестерина как таковой, но то, за счет каких фракций липопротеидов он повышен. Есть липопротеиды высокой плотности – полезные жиры, которые помогают выводить лишний холестерин, и липопротеиды низкой плотности – вредные жиры, которые повышают риски атеросклероза и образования бляшек в сосудистой стенке, сужающих просвет сосудов. Поэтому наиболее важный показатель – коэффициент атерогенности – соотношение в организме "плохих" и "хороших" жиров, который позволяет оценить риски для здоровья", – считает эндокринолог Наталья Фадеева.

Фото: wikipedia.org

Миф №4. Холестерин напрасно запрещали, буду есть много жирной пищи

В пику тем, кто полностью исключил жирное из своего рациона, и всегда предпочтет индейку свиной отбивной, есть и те, кто по-своему воспринял информацию о распространенных мифах. "Некоторые пациенты совсем сбросили холестерин со счетов, считая, что за границей всех давно и по-другому лечат, и анализы на холестерин перестали делать, только наша медицина держится за него всеми руками и ногами. Поверьте, есть общемировые алгоритмы, схемы, формулы лечения, и мы на них тоже ориентируемся, – комментирует ситуацию Марина Анисимова. – Конечно, есть коммерческая сторона вопроса. Поддерживать истерику вокруг холестерина выгодно. В продаже ведь есть не только лекарства, в основе которых – четкая доказательная база, но и препараты, не имеющие права называться лекарством, зато обещающие полное выздоровление. А выключить главную идею "не хочу ничего делать, хочу выпить таблетку и стать здоровым" в головах наших пациентов нельзя, слишком уж она заманчивая".

Фото: wikipedia.org

Миф №5. Если холестерин повышен, пить статины обязательно

Статины – это препараты, снижающие уровень холестерина в крови. Хотя история с "волшебной" таблеткой, которая решает проблему, привлекательна, многие из нас могут обойтись диетой, включив в рацион больше фруктов и овощей, попросту контролируя поступающие жиры. Решение здесь должен принять врач на основании ряда факторов, а не только общего уровня холестерина. К важным факторам относят пол, наличие вредных привычек, артериальное давление, возраст. Есть специальные шкалы, позволяющие их оценить. Если риск ниже 10%, вам назначат диету. Если выше – пора принимать статины.

Миф №6. Холестерин – главная причина инфаркта

Поскольку забитые сосуды явно связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы, можно подумать, что холестерин – главный и чуть ли не единственный виновник инфаркта. Специалисты же отводят ему только третье место. "На самом деле, на первом месте в факторах риска – артериальная гипертензия, то есть повышенное давление. На втором – курение. Только потом – повышенный уровень холестерина. Негативно влияют также малоподвижный образ жизни и все остальное: лишний вес, стресс, диета", - говорит Заур Шогенов.

Несмотря на реабилитацию холестерина, врачи советуют проверять свой липидный спектр пару раз в год. Если вы здоровы. В случае если у вас уже есть проблемы, стоит делать это раз в два-три месяца. Ведь высокий ЛПНП все же повышает риск образования атеросклеротических бляшек, сердечной недостаточности, ишемической болезни, инфаркта миокарда и инсульта. Если вы окончательно оправдали для себя холестерин и животные жиры и следуете, например, жировой диете, все равно обязательно отслеживайте свои анализы и обращайтесь к врачу, чтобы специалист смог рассмотреть ваш конкретный случай.  

Автор: Василий Ручкин20 ноября 2017, 15:44

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