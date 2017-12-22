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Здоровье

Как быть толстым и счастливым

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Мода на худобу ничем не оправдана. Психологи пришли к заключению: избавляться от избыточного веса вовсе не обязательно.
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Идеальная фигура – главная составляющая ощущения личного счастья для трети людей. По крайней мере, так следует из данных опросов. Однако психологи усмотрели опасность в таком настрое.

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Погоня за идеальной фигурой может спровоцировать большое количество стрессов. Так что в новом году лучше принять свое тело таким, какое оно есть. По мнению ученых  из Университета Флориды, так и достигается состояние счастья. Ведь это улучшает настроение, поднимает самооценку, уменьшает беспорядочное поведение в еде и снижает риск суицида.

В то же время любить себя тоже надо в меру и не доводить дело до ожирения. Это наносит непоправимый вред организму человека. В частности, лишний вес провоцирует развитие тяжелых форм рака у женщин. Неполезно ожирение и несовершеннолетним: исследования показали, что в мире сегодня насчитывается более 124 миллионов детей с избыточным весом, пишет EurekAlert.

Ранее медики заявили, что пища обязательно должна доставлять удовольствие. В частности, они предложили страдающим избыточным весом пациентам мед как альтернативу сахару. По калорийности сахар и мед не слишком различаются, но механизмы воздействия на организм у них существенно разнятся.

Действие меда медленнее, он содержит массу полезных компонентов (витамины, минералы). Регулярное его употребление и полный отказ от синтетической сладости дает превосходные результаты. Кроме того, подчеркивают медики, в борьбе с избыточным весом немаловажен процесс насыщения и удовольствия. Научно доказано, что продукты, которые радуют глаз и являются натуральными, сами по себе способны избавлять от лишних килограммов – благодаря тому, что значительно быстрее усваиваются организмом.

Автор: Андрей Евлампиев22 декабря 2017, 13:59

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