Как забыть о чувстве голода

Ученые из Университета штата Нью-Йорк выяснили, как можно побороть быстро похудеть. Они обнаружили, что желание есть можно побороть с помощью стимуляции нейронов.



По словам исследователей, люди, как и животные, склонны к "эмоциональному" приему пищи, даже если не голодны. Поэтому нужно воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств, а также проявления стресса и агрессии. Также она участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, эмоций, сна и бодрствования.

В ходе эксперимента на мышах ученые вводили в их организм препарат-нейролептик клозапин-N-оксид, чтобы активировать нейроны перегородочных ядер. Нервные клетки при возбуждении выделяли глутамат, сообщает MedicalXpress.

В результате животные начали употреблять вдвое меньше пищи, чем грызуны в контрольной группе, которые не получили нейролептик. При этом от приема препарата не возникало никаких побочных эффектов. Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать новые методы борьбы с ожирением у людей.

Ранее ученые из Колумбийского Университета доказали пагубное действие насыщенных жирных кислот для человека. Выяснилось, что они разрушают здоровые клетки. Однако пагубный процесс можно остановить. Для этого необходимо увеличить потребление продуктов, богатых ненасыщенными жирами, которые содержатся в рыбе и других морепродуктах.