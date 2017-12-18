Ученые смогли остановить эпидемию ожирения

Стал известен новый способ борьбы с ожирением. Ученые разработали систему маркировки вредных продуктов.

Специалисты из Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что наклеенные на банки содовой и других сладких напитков ярлыки, которые рассказывают об опасности их употребления, значительно снижают риск ожирения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В исследовании ученые использовали компьютерную симуляцию на основе реальных данных. Виртуальная модель учитывала количество потребляемых жителями США еды и напитков, содержащих сахар. Специалисты обратили внимание, что наличие на вредных продуктах предупреждающих этикеток в продуктовых магазинах трех американских городов (Балтимор, Сан-Франциско и Филадельфия) уменьшают степень распространения ожирения и лишнего веса.

При этом этикетки содержали сообщения о том, что сахар способствует разрушению зубов, увеличению массы тела и диабету. Согласно анализу ученых, повсеместный ввод подобных ярлыков способен уменьшить вероятность покупки человеком вредного напитка на целых 4%.

В исследовании применялась разработка специалистов из Глобального центра профилактики ожирения и Суперкомпьютерного центра Питтсбурга. Они реализовали реалистичный симулятор, напоминающий игру SimCity. В программе специалисты полностью повторили всю инфраструктуру Балтимора, Сан-Франциско и Филадельфии. Они заселили города виртуальными людьми и наполнили их магазинами и супермаркетами.

В течение компьютерного дня, жители этих городов занимались своими обычными делами, периодически покупая в разных магазинах еду и напитки. Каждый раз компьютерному человеку предоставлялся выбор: купить сладкую газировку или обычную воду. Данные для этой модели поступали из различных источников, в том числе Бюро переписи населения США, Национального обследования состояния здоровья и питания и ReferenceUSA.

"В этом исследовании также подчеркивается важность создания предупреждающих надписей", – говорит Мари Фергюсон, одна из авторов работы.. "Усилия по повышению удобочитаемости и использованию ярких этикеток могут повысить эффективность предупреждающих надписей и в конечном итоге способствовать еще большему воздействию", – добавляет она.